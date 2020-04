UGT denuncia a la empresa de ambulancias en Guadalajara por no garantizar al 100% la protección de los trabajadores

El sindicato UGT ha interpuesto una demanda judicial contra la empresa SSG, adjudicataria del servicio de ambulancias, entre otras en la provincia de Guadalajara, para garantizar la protección de los trabajadores al 100% en el manejo de casos confirmados o sospechosos de estar infectados con coronavirus.

En la denuncia se pide al juzgado "medidas para proteger a los profesionales que están en la primera línea" atendiendo a pacientes contagiados o sospechosos de estarlo.

Será, dice el sindicato, "la primera de una batería de demandas, que en circunstancias similares, se interpondrán en los próximos días" ya que, sostienen, "es inadmisible que a día de hoy la plantilla no disponga de los medios adecuados en cantidad, y calidad suficiente".

La Federación de Empleados de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Guadalajara ha pedido ante el Juzgado la aplicación de "medidas cautelares previas y urgentes, para que en un plazo de 24 horas improrrogable se entreguen guantes desechables de un solo uso en número suficiente, batas impermeables homologadas o monos de protección biológica ambos de uso individualizado, junto a gafas de protección y mascarillas FFP2".

Denuncia este sindicato que "no solo escasea este material, sino que también de forma reiterada se están incumpliendo los protocolos y procedimientos establecidos, tanto para los dispositivos de urgencias, como para los programados". Y es que, abunda, "no se entregan EPIs a todos los trabajadores, se reciclan aquellos que son de un solo uso, y las mascarillas no siempre son las adecuadas".

El sindicato indica que la Ley de Protección de Riesgos Laborales establece la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, por parte de las empresas adjudicatarias, en este caso SSG, o la Administración Pública en el caso de los empleados a su cargo.

UGT señala que se trata de una "situación de vital" importancia ante la alta capacidad de contagio del COVID-19, para la realización del trabajo en condiciones de seguridad máxima, y para para evitar el contagio con otros pacientes, familia o resto de la población.

Limpieza de ambulancias en colaboración con los bomberos de Guadalajara Foto: UGT Guadalajara

También ha expresado sus condolencias "por el fallecimiento de compañeros: técnicos sanitarios, médicos, enfermeros,.....y población en general, no olvidando que detrás de las cifras que se están dando cada día de fallecidos hay hijos, familias o amigos".