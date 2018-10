“Todavía nos podemos encontrar en el mercado ajo de otras variedades etiquetado como ajo morado”

La presidenta de la IGP Ajo Morado de las Pedroñeras lleva apenas cuatro meses al frente de esta figura de calidad emblemática para Castilla-La Mancha. Elena Mesas Carrasco conoce muy bien Las Pedroñeras, su pueblo natal, y el cultivo del ajo, ya que, como ella ha señalado alguna vez, uno de sus primeros oficios fue “cortar ajos en el campo”.

Joven, licenciada en Historia y máster en Calidad y Seguridad Alimentaria, volvió a su empresa familar de Las Pedroñeras tras pasar un año en el Reino Unido. Actualmente compagina su actividad como presidenta del Ajo Morado con su actividad en el Departamento de Producción de Ajos La Veguilla.

Tiene claros sus retos: intensificar la promoción de este producto único a través de las redes sociales, mejorar el conocimiento de este producto por parte de los consumidores, luchar contra el fraude y potenciar la integración de las empresas, para así poder ser más competitivo, y mejorar la posición y negociación frente a una distribución cada vez más poderosa.

¿Cuáles son los principales objetivos que se ha marcado para esta IGP?

Continuar con la labor pedagógica de cara al consumidor, que llevamos tiempo haciendo en puntos de venta, informando de las características y particularidades de nuestro ajo, único en el mundo. Incrementar nuestra presencia en redes sociales, comunicando de forma barata y ágil nuestro producto diferenciado, en fin, intensificar la promoción y divulgación del Ajo Morado de Las Pedroñeras, para lo cual, aparte de la labor que se viene realizando deberemos acometer algunos estudios de mercado para conocer mejor a nuestro potencial consumidor objetivo.

¿Cuáles son los retos actuales en el sector del ajo morado?

Los retos del ajo morado, como los del sector del ajo en general, son los mismos. Hay pocas diferencias. El sector del ajo tiene que mejorar su dimensión y organización en origen, agrupándose, para así poder ser más competitivo, y poder mejorar la posición y negociación frente a una distribución cada vez más poderosa. Tiene que mejorar su internacionalización, asegurando su presencia y continuidad en aquellos mercados que se van abriendo poco a poco. Y por supuesto, no abandonar la senda de profesionalización, mecanización y mejora, emprendida hace años que le han convertido en un sector referente en esta materia y le ha permitido, mejorar rendimientos y ahorrar en costes.

Ajo Morado IGP Ajo Morado

¿Cuáles son las principales características del Ajo Morado de Las Pedroñeras que lo hacen diferente a otros ajos?

La primera y fundamental, estamos hablando del único ajo de España que tiene reconocimiento europeo bajo la figura de calidad diferenciada Indicación Geográfica Protegida, una protección que avala su historia, reputación y calidad.

También que se trata de un ajo único en el mundo, el Ajo Morado de Las Pedroñeras que se cultiva en las tierras manchegas, es un ecotipo de la variedad Morado de Cuenca que no existe nada más que aquí.

Y por supuesto sus insuperables cualidades organolépticas ya que se trata de un ajo con más sabor que otras variedades, debido al mayor contenido en alicina, que además es una sustancia con propiedades benéficas para la salud y utilizada en farmacopea. Más sabor, más picor, más aroma, y con una conservación, en condiciones optimas, de un año desde su recolección.

¿Es rentable el cultivo del ajo morado?

Creemos que sí, aunque en campañas como la que estamos, a los productores de las variedades spring (primavera), les ha tocado perder, por los diferentes fenómenos meteorológicos que han sufrido, y que han depreciado la calidad de su producto y consiguientemente los precios. El ajo morado que los ha sufrido, creemos podrá salvar el tipo en un mercado que actualmente apunta malas maneras y no nos gusta nada.

¿Qué tiene que tener un ajo que sale con el sello de la IGP?

Tiene que cumplir con unos requisitos estipulados en el Pliego de Condiciones. En primer lugar, el operador comercial de Ajo Morado de Las Pedroñeras, tiene que estar auditado y certificado por una empresa externa que acredita que cumple con las condiciones descritas en el Pliego. Igualmente que las parcelas de donde procede ese ajo están inscritas en los registros anuales de la IGP.

Posteriormente solo podrán salir al mercado aquellos ajos que reúnan unas determinadas características de calidad, en cuanto a calibre y conformación de las cabezas o bulbos, color de los dientes, etc., que deberán ir provistos tanto en los envases de malla como en las cajas de cartón de las correspondientes etiquetas identificativas, que portan los logos oficiales de la IGP y de la UE, y una numeración que es autorizada por la Asociación IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras, siendo un mecanismo que asegura la trazabilidad del producto desde el origen hasta el consumidor

¿Cree que se conoce suficientemente no sólo entre los grandes cocineros sino también en las cocinas de los hogares?

En este sentido cualquier labor de divulgación y promoción es poca. Decir que a nivel de expertos y afamados cocineros las experiencias que podemos contar es que sí saben diferenciar y conocen unas variedades con respecto a otras, y en la mayoría de los casos, eligen la nuestra.

En el tema de los hogares estamos ante un panorama muy distinto, ya que el fraude continuado en el etiquetado que se lleva realizando desde hace más de veinte años ha hecho mucho daño, y revertir esta cuestión, va a costar mucho trabajo y esfuerzo. Además en esta labor estamos solos, ya que las administraciones con competencias en fraudes de este tipo suelen mirar para otro lado o actuar muy tibiamente y con una lentitud pasmosa. Hoy todavía nos podemos encontrar en el mercado ajo de otras variedades (principalmente la china conocida como spring violeta), etiquetada como ajo morado, y que cuando descubres el engaño, sean los propios comerciantes los que te discuten el tema negándolo. Insólito. Si esto ocurre en el comercio, imagínate con el consumidor, donde la confusión que se da es aún mayor.

Acciones de promoción de la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras IGP Ajo Morado

¿Qué proyectos tiene la IGP para estar en los supermercados y en todas las cocinas?

Llevamos muchos años haciendo labor a pie de consumidor con promociones en punto de venta (grandes superficies, supermercados, fruterías, mercados de abasto, etc.), explicando las características que hacen diferente a nuestro producto. En los últimos tres años esta actividad ha crecido de forma exponencial, permitiéndonos llegar cada vez a un mayor número de consumidores. Esa es la línea que creemos se debe seguir, pero no depende exclusivamente de nosotros, sino en gran manera de las empresas que pertenecen a la IGP, ya que si el producto no está introducido en la correspondiente cadena de establecimientos, no tiene mucho sentido promocionar algo que no está, así que la labor previa de nuestras empresas en fundamental.

¿Cuál es la cosecha media de Ajo Morado de Las Pedroñeras?

En La Mancha se cultivaron en la pasada campaña algo más de 7.000 hectáreas de ajo morado de un total, incluyendo el resto de variedades, de 16.000 hectáreas, cifras que nos siguen permitiendo estar en lo más alto de la producción regional, nacional y europea. Según las estadísticas oficiales del MAGRAMA estamos en unos rendimientos medios de 7.500 kg. por hectáreas, con lo cual estaríamos hablando de una cosecha media anual en torno a las 54.000 toneladas.

¿Cuáles son los mercados principales?

De siempre el ajo morado ha tenido una vocación exportadora que se inició con aquellas importantes exportaciones a Brasil, país que absorbía gran parte de la producción manchega. Luego vinieron los años de vacas flacas con el varapalo que supuso la irrupción del ajo chino en los mercados provocando un auténtico caos por los bajos precios y el correspondiente hundimiento de los mercados.

Hoy, afortunadamente, el balance importaciones-exportaciones en España está estabilizado y tenemos una importante presencia a nivel mundial. Nuestros principales clientes son nuestros socios de la UE con casi 100.000 toneladas, y le siguen otros países como Marruecos, Estados Unidos, Brasil, Taiwán y otros, que suman otras 70.000 toneladas. En el último ejercicio, el de 2017, las exportaciones sufrieron un ligero parón en cuanto a volúmenes y precios, pero es que la producción de nuestro país y sus exportaciones, poco pueden hacer cuando enfrente tienen a un país como China, que representa más del 80% de la producción y comercio mundial.