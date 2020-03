Los agricultores sacan 200 tractores a las calles de Cuenca reivindicando precios justos y una nueva ley

Los agricultores y ganaderos de la provincia de Cuenca han sacado este martes toda su maquinaria pesada a las calles de la capital, donde se han dado cita más de 200 tractores, venidos desde puntos como Iniesta, Villar de Olalla o Quintanar del Rey, para reivindicar unos precios justos para el campo y que la nueva ley que regule el sector se pueda aplicar cuando sea aprobada.

En este sentido, el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha explicado durante la manifestación que el sector agrícola lleva "muchos meses sufriendo los costes de producción, produciendo a pérdidas, pero el campo ha dicho basta ya y esto es ya imparable". "Por mucho que queramos, seguimos teniendo ganas de manifestarnos y queremos compromisos de los gobiernos de Castilla-la Mancha, España y la Unión Europea".

Además, ha opinado que los agricultores ven "con buenos ojos" las primeras mesas de negociación, en "donde se ha avanzado ese real decreto ley, que para nosotros es importante, porque ahí aparece que en los contratos tiene que venir reflejado el coste de producción que además hay que garantizarlo, y el que no cumpla con estos preceptos va a ser perseguido".

A juicio de Morcillo, la futura ley que salga de estas mesas de negociación "va a costar mucho", por lo que ha pedido "contundencia" para que se pueda aplicar.

El secretario general de Asaja, José María Fresneda, ha aseverado que "no hay derecho que una provincia de Cuenca se vea sumida en un despoblamiento tan exagerado, queriendo confundir a los agricultores, y para que no lo haya tiene que haber una actividad agraria fructífera, en condiciones, con agua y con futuro, porque mientras no podremos tener otro futuro".

"Lo único bueno que le vemos a estas manifestaciones es que los agricultores estamos dispuestos a luchar hasta el final, y el final lo tiene el Gobierno, el límite lo ponen ellos".

Éxito en Ciudad Real

También más de 5.000 agricultores y ganaderos de toda la provincia de Ciudad Real y cerca de 1.500 tractores protagonizaron cuatro concentraciones convocadas por las organizaciones ASAJA, COAG y UPA el pasado lunes que cortaron la A-4 (a la altura de Manzanares y Valdepeñas), la CM-42 (en Tomelloso), la A-43 (cerca de Manzanares y Tomelloso) y las vías del tren en la Estación de Socuéllamos.

Manifestaciones en Ciudad Real ASAJA

Tal y como habrían programado las OPAS, se produjeron varias concentraciones pacíficas en varios puntos de la provincia. Uno de ellos ha sido las vías del tren en Socuéllamos. Desde las 10:00 hasta las 13:30 horas, más de 250 personas ocuparon las vías, impidiendo el paso del ferrocarril. En las inmediaciones de la Estación casi 200 tractores acompañaban a los manifestantes.

Unos 2.500 agricultores y ganaderos secundaron la convocatoria de las organizaciones agrarias en Valdepeñas, concentrándose en la A-4, a la altura del restaurante La Aguzadera. A ellos se unieron la multitudinaria tractorada, de más de 600 tractores, que atravesaba la localidad desde el Parque de Bomberos de Valdepeñas. A esta concentración de Valdepeñas, que se prolongaba hasta las 15:30 horas, se han sumado tractores llegados de otros municipios como Moral de Calatrava, Pozo de la Serna, Alcubillas, Santa Cruz de Mudela, Torrenueva, Viso del Marqués o Infantes, entre otros.

Las reivindicaciones llegaron tambié a Tomelloso, donde cerca de 300 tractores llegados de localidades cercanas (como Argamasilla de Alba, Campo de Criptana o Pedro Muñoz) se han unido en la Autovía de los Viñedos (CM-42), a la altura del kilómetro 121, donde ya se habían concentrado un millar de agricultores y ganaderos. Después, la concentración llegaba a la A-43, a la altura de Industrias Metálicas ANRO. La tractorada se disolvía sobre las 14:30 horas.

El último punto de concentraciones estuvp en Manzanares. Más de 300 tractores de la zona (Membrilla, La Solana, Daimiel, Villarrubia de los Ojos o Malagón) salían sobre las 10:00 horas desde el aparcamiento de camiones invernal de la localidad, a la altura del Hotel El Cruce, para dirigirse hacia la A-4. En el kilómetro 171 de la autovía, alrededor de 1.500 manifestantes se concentraban para hacerse oír. También lo han hecho, durante 20 minutos, en la A-43, a la altura del desvío de la A-4.

Manifestación en Tomelloso ASAJA

Uno de los motivos de éxito de estas movilizaciones radica en la unión de las organizaciones agrarias, según los convocantes. Éstos agradecen el amplio respaldo de la sociedad, en general, y de los agricultores y ganaderos presentes, en particular, en los diferentes actos reivindicativos de este primer paro agrario generalizado en la provincia de Ciudad Real, dentro del calendario iniciado por el movimiento #AgricultoresAlLímite. “Es un clamor que no puede ser ignorado”, han asegurado los convocantes.

Próximos pasos

ASAJA, COAG y UPA continúan desarrollando un intenso trabajo de reivindicación y negociación para resolver la crisis que sufren los agricultores y ganaderos españoles. Esta semana se conforman las mesas de trabajo sobre seguros agrarios, fiscalidad, costes energéticos y empleo, acuerdos de libre comercio y la referente a la transposición de la directiva sobre prácticas comerciales desleales.

Mientras tanto, las movilizaciones continúan. En Castilla-La Mancha, la semana comenzó con las concentraciones de agricultores y ganaderos de Ciudad Real, hoy en la provincia de Cuenca y el jueves se movilizará el campo albaceteño. Fuera de la región, hay movilizaciones en Zaragoza y del sector apícola frente al Ministerio de Agricultura en Madrid (10M), Soria y Valladolid (11M) y Vitoria y Puertos de Algeciras (12M). Después será el turno de los agricultores y ganaderos canarios, en Tenerife (14M); en el Puerto de Motril (19M) y en Córdoba (20M).