Diez buenos vinos de Castilla-La Mancha por menos de diez euros

De conquista en conquista van los vinos de Castilla-La Mancha. Según los últimos datos de facturación, en el 2018 se alcanzado los 712 millones de euros, un 10 por ciento más que en el año anterior. Un “nuevo récord”, señaló en presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, esta misma semana, que es la suma de años extraordinarios del sector y refleja “las ganas que tenemos no ya de comernos, sino de bebernos el mundo”.

Pero no sólo crecen en facturación, también registran un “crecimiento espectacular del valor unitario el producto comercializado en el exterior, que ha aumenta un 29% “, según los últimos datos dados a conocer.

Sin embargo, siguen manteniendo una excelente relación calidad precio. Según el director general de Industrias Agroalimentarias, Gregorio Jaime, “es nuestra fuerza principal”.

Aún pueden encontrarse buenos vinos, con las altas puntuaciones en las mejores guías, por menos de 10 euros..

Esta selección es sólo una muestra de lo mucho que ofrece las denominaciones de origen y los vinos de pago de la región:

Irrepetible 2016

Un coupage poco habitual de Syrah y Malbec es lo que hace las bodegas Alto Landon de la D.O Manchuela que ha alcanzado los 90 puntos en la guía Peñín. Un tinto cremoso, con matices tostados y balsámicos; largo en boca con un final muy sabroso y por tan sólo 7,50 euros.

Finca Los Halcones Viognier Barrica 2015

Es difícil encontrar en buena blanco macerado por 9 euros, pero en tierras de Albacete, concretamente en Casas Ibáñez, Bodegas Vega Toledo cultiva la elegante variedad francesa Viognier, y con ella elabora este Finca los Halcones, macerado en barrica.

Aromas de pastelería y especias, con un final sabroso, perfumado y fresco en boca. Una rareza a este precio que ha alcanzado 92,27 puntos en la guía Wine Up.

Clos Lojen 2017

También de la DO Manchuela, concretamente de Bodegas Ponce, procede este tinto 100% bobal que ha alcanzado 92 puntos en Peñín en la añada 2016.

Con 7 meses de crianza en barrica, este monovarietal con típica de esta zona, degustamos en un vino que despliega todos los aromas de bosque, frutas rojas y matices de regaliz. En boca es elegante y goloso. Una exquisitez que se comercializa en 7,50 euros.

Opta Pago de Calzadilla

Este pago ubicado en la alcarria conquense hace grandes tintos. El Opta es un coupage de tempranillo, garnacha y syrah que nunca defrauda.

91 puntos en la Guía Peñin para este tinto que duerme 12 meses en barrica antes del embotellado. Mineral, especiado y muy aromático con notas de regaliz, es un vino que se bebe muy bien, fresco y equilibrado. Se puede encontrar por 10 euros en algunas tiendas on-line.

Laya 2017

Buenas puntaciones obtiene también una vino de la DO Almansa, de sobra conocido pero que no puede dejar de estar en esta lista. Por 5,50 Euros, Bodegas Atalaya pone en el mercado este tinto de la DO Almansa. Laya, un ensamblaje de Garnacha Tintorera, Monastrell, con notas de frutas madura, elegante y complejo, un valor seguro.

Pago del Vicario Petit Verdot Rosado

Un rosado versátil que siempre está entre los mejores rosados elegidos cada año por la Asociación de Periodistas y escritores del vino. Elaborado con Petit Verdot por Pago del Vivario, ofrece un color frambuesa y aromas a fresa y violetas. Sabor ligero y fresco, muy apropiado para comidas de verano, para arroces en vacaciones. Y sólo por algo más de 5 euros.

Ea! Blanco 2017

Un blanco de Manuel Manzaneque a un precio más que aceptable es este Ea!, un vino de la Tierra de Castilla. Elaborado con Airén 50%, Macabeo 35% y Sauvignon Blanc 15%. Dice la web del bodeguero que “es un vino hedonista” y es cierto, un vino para disfrutar, para ser feliz, amable, con un precio de 7 euros.

De sol a sol Airén

Desde Quero en Toledo, llega este blanco con la variedad más extendida en tierras de Castilla-La Mancha. Un monovarietal que incluso ha sido citado por Pitu Roca como uno de los vinos preferidos de estas tierras. Elaborados con uvas de viñas prefiloxéricas por la bodega Esencia Rural, es un vino muy personal, con fruta blanca y matices de miel. Una rareza que se puede comprar por 10 euros.

Dehesa del Carrizal MV

Una de las bodegas emblemáticas de la región, Dehesa del Carrizal, de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) pone en el mercado su tinto más humildes MV, un multivarietal de Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon y Tempranillo que tiene la virtud de gustar a todos. Frutos negros con notas de especias y tostados. Con 8 meses en barrica y un precio que no llega a los 8 euros.

Tintoralba Dulce

También vinos generosos con buena relación calidad precio ofrece la tierra. Desde Almansa, Cooperativas Santa Quiteria pone en el mercado un vino dulce de Garnacha Tintorera con buenas puntuaciones en las guías y que no llega a los 10 euros. Un vino suave con notas de fruta madura y mermeladas especiadas.