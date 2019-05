Cuatro cosas que no y muchas que sí puedes hacer con el aceite usado

En el post de hoy toca una clase teórica sobre un residuo que seguro que tú también produces en tu casa. El aceite de cocina que sobra después de cocinar. No se me había ocurrido hacer un post sobre este tema hasta que leí que dos tercios del aceite de cocina van a parar a las cañerías. Así que, por si sirve de algo, aquí va qué sí y qué no hacer con el aceite usado.

Voy a empezar por lo que no hay que hacer en base a las teorías/soluciones que se han usado o escuchado normalmente.

Cosas que NO

1. Tirarlo por el fregadero

El aceite de adhiere a las paredes de las tuberías, se va solidificando y acumulado y al final puede llegar a crear obstrucciones. Además, cada litro de aceite contamina unos 1000 litros de agua. Las depuradoras también tienen grandes problemas para lidiar con este tipo de residuo.

2. Tirarlo por el WC

Puede que creas que al tirarlo por el WC te evitas el problema de los atascos, pero también se generan. A los atascos hay que añadir el problema de malos olores que esto suele generar.

3. Empapar papeles y después a la basura

Este caso te puede parecer el ideal, poco esfuerzo y cero atascos. Sin embargo, el riesgo de contaminación a través de los lixiviados será alto.

4. Llenar un recipiente y después a la basura

Casi se acerca a la opción correcta, pero solo casi. Si tiras la botella con aceite usado a la basura es probable que se rompa. Esta opción, como las anteriores, impide que este aceite puede ser usado para otros fines.

Cosas que SÍ

Lo más sencillo:

Lo más fácil es ir acumulando el aceite usado en una botella y después llevarlo a un punto limpio. En algunas ciudades también hay contenedores en los que se hace la recogida, lo que hace que no tengamos que desplazarnos tanto en el caso de no tener un punto limpio cercano. Este aceite es después tratado de manera correcta y usado para distintos fines: pinturas, jabones, lubricantes, velas…

Si quieres hacerlo en casa:

Si eres manitas y quieres aprovechar el aceite usado tienes muchas opciones: para jabón casero, tienes un tutorial aquí, pero seguro que encuentras muchos en Internet; y para velas, aquí dispones de indicaciones.