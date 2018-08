La espadería, uno de los intereses de Puy du Fou para su divulgación de oficios artesanos

Con la intención de recrear el contexto histórico de los poblados en los que se situarán los artesanos en el futuro parque temático Puy du Fou en Toledo, responsables de esta empresa francesa están manteniendo diversos encuentros con reconocidos profesionales de estos oficios en Castilla-La Mancha. Aunque no se prevé que el parque albergue este tipo de poblados y talleres hasta el año 2021, el consejero delegado de Puy du Fou España, Erwan de la Villéon, ya trabaja por conocer el potencial de la región en este ámbito.

Así, una de sus últimas visitas para avanzar en esta iniciativa la ha realizado al taller de la empresa Artesanía Tradicional Toledana, donde el responsable francés ha podido conocer los trabajos que llevan a cabo el único maestro espadero de España, Antonio Arellano, y su hijo Tony Arellano, artesano espadero que fue el encargado de explicarle a de la Villéon los entresijos del trabajo que lleva realizando en este taller desde hace casi dos décadas.

Según explica Tony Arellano a este medio, el consejero delegado de Puy du Fou se preocupó en esta visita por conocer cómo trabajan de primera mano en uno de estos oficios artesanos con la intención también de planificar de una manera realista los futuros poblados medievales y talleres del parque temático. En este sentido, el artesano toledano aclara que no ha recibido ninguna propuesta en firme para incorporase a este parque pero valora la apuesta de Puy du Fou por divulgar este tipo de oficios.

“No hay nada cerrado ni ninguna propuesta en firme, pero el interés es bueno y todo lo que sea promocionar la artesanía y mostrar nuestros oficios es bueno”, apunta Arellano, quien reconoce que le atrae la idea de participar en este proyecto como artesano espadero, un oficio arraigado a Toledo que tendrá también su relevancia en el desarrollo de Puy du Fou, que iniciará su actividad a partir de, previsiblemente, agosto de 2019.

En los espectáculos que llevan desarrollando ya varios años en el parque francés, se utilizan espadas de combate que no son reales y que esta empresa toledana también ha fabricado también para productoras de series de televisión películas reconocidas como ‘Águila Roja’ o ‘Capitán Trueno’. No obstante, Arellano indica que, hasta el momento, los responsables de Puy du Fou no han sugerido ningún tipo de encargo de este tipo.

Se alquilarán espacios del Puy du Fou a los artesanos

De su lado, de la Villéon recalcó durante la visita que los artesanos que haya en el parque serán artesanos reales que podrán alquiler los talleres que se instalen en el parque temático sobre la historia de las civilizaciones en España. Así, en la entrevista que publicamos hoy también, el responsable francés señala que el objetivo es que estos profesionales “muestren el saber hacer” de estos oficios.

Las piezas y herramientas artesanales, dice de la Villéon, formarán parte no solo de los espectáculos, sino de la zona de restauración o de los poblados que recrearán distintas épocas. Se trata de espacios que serán construidos por la empresa en la que los artesanos pondrán su oficio ejerciendo su trabajo como autónomos. Además, en la misma entrevista ha avanzado que en Puy du Fou Toledo habrá un ‘Mercado Medieval’, aunque huyendo del concepto tradicional con artesanos que prolifera en las fiestas populares de cualquier punto de España.

¿Cómo se consigue ser un maestro espadero?

Por otra parte, preguntado por los requisitos para obtener el título de maestro artesano, Tony Arellano -considerado artesano espadero- explica que “antiguamente lo proponía el Ministerio de Industria, Energía y Turismo”, una distinción que tenía que ser corroborada por otros cuatro maestros artesanos. Ahora, dice que corresponde a la Junta de Comunidades tramitar tal distinción, que incluye también una demostración o una prueba valorada por expertos en este oficio.

No obstante, precisa que el título que se otorga ahora sería de “maestro honorífico”. “Sería un honor para mí”, recalca Tony Arellano, que lleva inmerso en este oficio artesanal desde los 13 años, cuando ya aprendía y jugaba en el taller de su padre hasta que cumplió los 19 y abrió la empresa que gestionan actualmente juntos.