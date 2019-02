‘Mira lo que has hecho’ (2ªT): una nueva vuelta de tuerca a la paternidad y maternidad

‘Mira lo que has hecho’ regresa en su segunda temporada para con un giro más maduro y meta, pero sobre todo para ofrecer algo distinto a lo que Berto Romero obsequió en la primera. “Es demasiado inteligente para ofrecer más de lo mismo”, nos comentaba Javi Ruiz Caldera, el director de estos nuevos episodios; y, es verdad, porque la serie ha vuelto distinta y más incómoda.

Berto Romero, en su papel de creador y showrunner, se enfrenta a la “temida” segunda temporada tras el éxito de la primera que, para muchos críticos, no solo fue una de las sorpresas de 2018, sino también, una de las mejores series españolas. Sin embargo, ‘Mira lo que has hecho’ regresa con estos seis nuevos episodios para consagrarse como una de las comedias con tintes dramáticos más interesantes del panorama nacional.

Foto: Movistar.es

Si la primera temporada no fue precisamente un camino de rosas para Berto Romero y Sandra (Eva Ugarte), la segunda estará llena de más dificultades que prometen acabar con su estabilidad emocional y sentimental. Un hijo muy travieso, una casa en reformas y un embarazo doble pondrá la vida de la pareja patas arriba, literalmente. Ya que ser padres no es nada fácil y bonito.

El nuevo proyecto de Berto, en forma de una serie autobiográfica, sobre lo que ocurrió en la primera temporada, echará más leña al fuego a la situación familiar. La conciliación entre la vida laboral y familiar se volverá cada vez más insostenible.

Foto: Movistar.es

Sí, se puede decir más alto, pero no más claro: ‘Mira lo que has hecho’ ha vuelto para quedarse. Berto Romero da otra vuelta de tuerca más a la historia para demostrar que no fue una casualidad que su serie estuviera entre lo mejor de 2018 y que, será muy difícil que no acabe entre lo mejor de este año. Solo seis capítulos para demostrar, de nuevo, que el territorio de la comedia está en los 30 minutos de duración por capítulo y, si, además se le suma un texto inteligente donde todo está medido a la perfección, el resultado es simplemente perfecto. Nada sobra, nada se alarga.

La paternidad contemporánea no puede estar mejor retratada en ‘Mira lo que has hecho’: a caballo entre la incomodidad, el miedo, la comedia y el drama. Porque la idealización de la paternidad sólo existe en los cuentos de hadas -y casi ni eso-. La realidad es que nunca se está suficientemente preparado -ni obligado- a ser el padre o la madre del año -y no pasa nada-. Ese es el punto agridulce, pero necesario, de la continuación de la historia entre Sandra y Berto.

Foto: Movistar.es

La gran evolución de ‘Mira lo que has hecho’ no es esa propuesta meta-narrativa que impregna la segunda temporada, sino en instalar el relato en una escala de grises que lo dotan de calado y profundidad. En los nuevos episodios, Berto también ha optado por introducir más elementos dramáticos a la historia, pero sin dejar de lado el contrapunto cómico. Todo ello, perfectamente mezclado y calibrado. Apostando por una comedia incómoda que se instala en la cotidianidad y en la naturalidad.

El personaje de Berto que, se comportan como un auténtico idiota -dada las circunstancias-, durante la gran “guerra” que está montada en su vida familiar -hijo rebelde, embarazo, etc-, deja como gran heroína a Sandra que se ve, en varias fases, totalmente superada por la situación. Un pequeño bosquejo sobre las imperfecciones y problemas cotidianos de un matrimonio joven en los tiempos que corren. Un espejo tan real que, de alguna manera, asusta y acojona.

Foto: Movistar.es

Además, Berto Romero, explora y desarrolla muy bien a ambos personajes a través de sus debilidades y fortalezas con una trama principal inteligente y profunda; e, incluso, sabe aportar contenido desde las historias secundarias. También desarrolla una interesante meta-narrativa a través de una serie dentro de la propia serie, dando otra dimensión a ‘Mira lo que has hecho’. En este juego participa a la perfección el director Javi Ruiz Caldera.

Sin embargo, no me quiero despedir de la segunda temporada de ‘Mira lo que has hecho’ sin reseñar el gran trabajo que realiza Eva Ugarte. En unos episodios nuevos donde Sandra tiene más matices y complicaciones, logra sacar con mucho éxito y tremendo al personaje. Una madre que no se le da bien ser madre -y, no pasa nada-.

‘Mira lo que has hecho’ regresa de forma magnífica en esta segunda temporada y, por eso, vuelvo a incidir en su recomendación. La serie, con sus dos temporadas, se encuentra completa en Movistar+.