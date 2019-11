Page propone tres pactos de Estado: presupuestos plurianuales, que gobierne la lista más votada y no abrir "melones constitucionales"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sugerido este lunes que la actual coyuntura política nacional pueda propiciar tres grandes pactos de Estado apoyados, al menos, por el PSOE, PP y Ciudadanos, "los partidos constitucionalistas" que permitan la elaboración de presupuestos plurianuales, un "compromiso" que evite "abrir melones constitucionales" sin un amplio consenso y la posibilidad de que ante la falta de alternativa parlamentaria pueda gobernar en España el partido más votado, a imagen y semejanza de lo que recoge el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Era una de las propuestas de García-Page durante un desayuno informativo organizado en Toledo por el Grupo Promecal en el que ha insistido en la idea de unos Presupuestos Generales del Estado más allá del ejercicio de cada año en curso, siguiendo el ejemplo de la Unión Europea "donde hay un marco presupuestario a varios años y luego se va ajustando año a año".

"Lo lógico es hacer cambios que no supongan cambiar la Constitución", lograr la estabilidad "del día a día" y que "los presupuestos no estén pendientes de diez independentistas" y no solo por ellos, ha dicho, sino por determinadas "carambolas políticas" -aludía a la representación obtenida por 'Teruel existe'- que terminarían convirtiendo al Congreso de los Diputados en "un mercadillo" porque "no puede ser que un único diputado termine consiguiendo más que un partido político entero".

En cuanto al segundo pacto, García-Page cree que "la inestabilidad de hoy tiene una cosa buena" y es que "es el peor momento para abrir melones constitucionales". En este sentido reclamaba un acuerdo entre "varios partidos constitucionales" para evitarlo sin un amplio consenso de, al menos, dos tercios de la Cámara Baja.

La tercera sugerencia en forma de pacto de Estado pasa por salvar el cada vez más habitual bloqueo a la hora de formar Gobierno en España aplicando la misma norma que ya recoge el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha: "En el supuesto de no alcanzarse esta mayoría, se tramitarán sin debate sucesivas propuestas y si en ninguna de ellas se llegara, en el plazo de dos meses, a alcanzar la mayoría simple, quedará automáticamente designado el candidato del partido que tenga mayor número de escaños".

“Rivera se equivocó al no pactar con Sánchez y lo ha pagado carísimo”

García-Page ha calificado a Inés Arrimadas como “un valor”, después de que la dirigente de Ciudadanos haya anunciado que dará el paso adelante en la sucesión de Albert Rivera.

En opinión del presidente castellanomanchego "es la sustitución lógica de Rivera" del que ha dicho que "su salida ha sido muy honorable. Tengo buena opinión, nos hemos entendido en muchas cosas" pero también ha dicho que el ya expolítico "se equivocó" al no pactar en abril con Pedro Sánchez y “lo ha pagado carísimo”.

"El acuerdo PSOE-Podemos debería verse como un sacrificio no como acto de amor"

"A mí Podemos me ha quitado mucho el sueño. Cuando me tocó por narices integrarlos en el Gobierno regional tuve que tomarme no solo la pastilla de dormir, sino la de la tensión y hasta llorar de rabia", ha dicho Emiliano García-Page sobre el preacuerdo PSOE-Podemos en el ámbito nacional, que ya viviese Castilla-La Mancha en la anterior legislatura.

Sin embargo, matizaba, a Pedro Sánchez “le va a crear menos problemas de gestión Podemos que el independentismo” e insistía en la idea de que “España es un país esponja y el PSOE más” que ha sido capaz de "incorporar a mucha gente anarquista, del PCE, de Izquierda Unida, de Nueva Izquierda, de la UCD...". En su opinión, Pedro Sánchez "debería haber planteado el pacto con Podemos como un sacrificio no como un acto de amor".

Lo que en cambio califica de "quimera" es una gran coalición PP-PSOE. "En Alemania hacen cosas distintas. No sé por qué comparamos” y aboga por "acuerdos de fondo, pero cada uno en su sitio, sin mezclarse”.

"El independentistmo está hoy encarrilado a un futuro incierto"

En su concepto de España, en el que ha abundado en varias ocasiones durante su intervención, García-Page habla de “España plural sí, pero coherente y con unidad” y destacaba la "fortaleza" de la democracia española y de un Estado "imbatible ante los egoísmos del independentismo, hoy encarrilado a un futuro incierto".

Sobre los independentistas ha criticado que "ataquen más la igualdad que la unidad de España" y cuando se le ha preguntado si lideraría una corriente en el PSOE que "acorrale a opciones de extrema derecha e izquierda y separatistas", ha aseverado: "No solo no estoy en eso, sino que hay políticos mucho mejor cualificados para dirigir el país, pero de eso a que me esconda… No me voy a callar".

"Si se hubieran dado las condiciones a Leandro Esteban le hubiese contratado yo"

El presidente castellanomanchego ha opinado también sobre el fichaje del que fuera consejero portavoz del Dolores de Cospedal y responsable de los recortes en la función pública, Leandro Esteban, que trabajará como asesor del Grupo Popular en las Cortes regionales. "A veces usó su inteligencia para hacer cosas malas", por lo que ha esperado que "ahora la use para hacer las cosas bien".

En el transcurso de un desayuno informativo, organizado por la 'La Tribuna' y preguntado por el regreso de Esteban, García-Page ha dicho no obstante que "no iba a caer en criminalizar", como sí hizo el PP con el Gobierno de José María Barreda, aunque a su juicio, la contratación de Esteban por parte del Grupo Parlamentario Popular evidencia "cómo se hicieron las cosas en el Gobierno de Cospedal".

Emiliano García-Page Foto: A. Pérez Herrera

"Me quedo con el Leandro Esteban que he conocido de niño. Necesitaba trabajo y si se hubieran dado otras condiciones, hasta lo habría contratado yo", ha dicho además de subrayar que espera que asesore bien a Paco Núñez, el actual presidente regional del PP. "Se lo voy a agradecer doblemente, porque la oposición necesita estabilidad".

Sobre si Nuñez tiene futuro a corto plazo al frente del partido ha dicho que no le subestima "ni lo más mínimo".

Finalmente, García-Page ha lanzado un mensaje de “tranquilidad” respecto al futuro de la educación concertada. “Sí, respetaré y ampararé la concertada. Fue uno de los logros de Felipe González”, ha asegurado.