La locura del lobo en Madrid y Guadalajara

Desde nuestro proyecto lo llevamos denunciando en nuestras plataformas desde hace años, porque lo constatamos en el trabajo de campo: En la Sierra de Madrid donde el lobo se halla estrictamente protegido por la Directiva de Hábitats aparecen y desaparecen lobos como por cuestión de magia...

La peor constatación posible, la tuvimos hace dos días en la hermosa Sierra del Rincón donde un lobezno de este año, de aproximadamente 6 meses de edad, apareció muerto por un disparo en la cabeza.

La “casualidad” hizo que este lobezno formase parte de una suerte de “proyecto secreto” en el que participa el Ministerio para la Transición Ecológica y la Comunidad de Madrid y estuviese marcado con un radio-collar, lo que probablemente facilitó un aún más fácil disparo al canalla que le mató, al tratarse de un cachorro sin experiencia y aislado del grupo familiar tras la captura…

Este proyecto “oficial” es difícilmente justificable dada la delicada situación poblacional y de conservación del lobo ibérico en la Comunidad de Madrid, donde además de encontrarse en un área límite de su distribución peninsular, se halla sometido a múltiples presiones humanas directas e indirectas.

Este es el motivo que obliga a desplazarse continuamente a los escasos grupos familiares existentes, que en ningún caso son “5 manadas establecidas” y mucho menos 40-50 individuos, ctal y como manifiesta don Luis del Olmo, Director General de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid.

Los desplazamientos que deben realizar estos grupos, además, se realizan por enormes territorios, no siempre en buen estado de conservación, sin adecuadas áreas de refugio ni abundante disponibilidad de presas naturales y en un híper-fragmentado hábitat que les hace ser víctimas de continuos atropellos, siendo esta probablemente una de las primeras causas de mortalidad no natural en la zona-

La continua presión a que está sometida la especie que presenta unos números poblacionales ridículos en Madrid, muestra enormemente contraindicada su captura para posterior radio-marcaje, ya que somete a un innecesario estrés al individuo en cuestión, mucho más tratándose de un cachorro, amenazando directamente su propia vida o restándole oportunidades de supervivencia como ha sucedido en muchas ocasiones previamente dentro y fuera de nuestro país.

Por si no fuera suficiente con lo argumentado anteriormente, en un reciente estudio cuyo resumen fue presentado en el XIV Congreso de la SECEM (Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos) celebrado en la localidad de Jaca durante los pasados 5-8 de Diciembre de 2019, se demostró mediante el estudio de una amplia muestra de heces que el lobo en Madrid prefiere las presas naturales muy por encima del ganado doméstico, siempre que tenga suficiente disponibilidad de ellas en su hábitat natural.

El ganado bovino además, puede haber sido consumido en forma de carroña y no necesariamente depredado por el lobo, dada la elevada mortalidad natural en ciertas épocas del año al tratarse principalmente de ganado no autóctono que no está debidamente adaptado a las duras condiciones de la intemperie en la Sierra de Madrid.

Un factor que no se tiene en cuenta y es muy importante, es la continua y abundante presencia de perros en los territorios del lobo en la región, en números mucho mayores que los de éste, especialmente en ciertas épocas del año (temporada cinegética, vacacional, etc.). Ya sean abandonados, asilvestrados o simplemente descuidados, estos perros tienen que comer y optan por lo más fácil, es decir, el ganado sin vigilancia. En países como Reino Unido, donde no hay lobos desde hace siglos y los canes domésticos sufren mucho menos abandono que en España y generalmente mejores cuidados a nivel general, estos perros provocan unos daños al ganado similares a los del “lobo” en nuestro País cuando no superiores: 15.000 muertes, solamente de ganado ovino, en el año 2016.

Además, la Comunidad de Madrid, paga TODOS los ataques, ya sean provocados por lobos, perros, zorros, “buitres”, sin determinar o hasta en muchos casos, imaginarios. Por tanto, el “conflicto” con el lobo que venden desde ciertos lobbies e incluso desde la Administración, es un conflicto claramente inventado y manipulado.

Para la Comunidad de Madrid, los intereses agro-ganaderos y cinegéticos están muy por encima de cualquier otra consideración, pues, como decía con anterioridad, la densidad poblacional del lobo en Madrid es tan ridícula que no puede ni debe constituir un problema, ni tan siquiera puntual, a poco que se implementen las medidas preventivas/disuasorias necesarias, así como que se recuperen buenas prácticas ganaderas tradicionales que se han ido perdiendo en ausencia de los grandes depredadores exterminados por el ser humano. Las subvenciones y ayudas de la PAC (Política Agrícola Común), implican unos compromisos de sostenibilidad ambiental que obligan a la coexistencia con los demás componentes de los sistemas ecológicos naturales, el lobo entre ellos.

¿Qué va a hacer ahora el Ministerio para la Transición Ecológica y la Comunidad de Madrid? Esperemos que desistir de su absurdo proyecto para radio-marcar los lobos madrileños que amenaza la propia supervivencia de la especie en la Comunidad y resulta irrelevante a nivel científico. Confiemos que tampoco ponga trabas a los otros estudios que diversos grupos de investigación y organizaciones estamos realizando en la región y por último que de un paso determinante en favor de una especie prioritaria en cuanto a su conservación para la UE. Es decir, que desarrolle de una manera decidida el Plan de Conservación y Recuperación del lobo en Madrid tal y como recomienda u obliga la UE.

El Sistema Central y la Comunidad de Madrid son el límite de distribución del lobo ibérico en la actualidad. Del estado favorable de conservación tanto de la especie como de sus hábitats naturales, depende su dispersión futura hacia los que fueron sus territorios históricos meridionales y con ello su propia supervivencia.

Esperemos tome nota quien corresponda…