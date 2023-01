La alcaldesa de Calp acusa a la dirección del PP de machismo tras relevarla de la candidatura municipal

Ha sido “una auténtica sorpresa” y una “decisión unilateral y arbitraria de la dirección” del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, que se toma “sin contar conmigo ni siquiera recibirme”. Esas han sido este miércoles las primeras palabras que la alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha pronunciado en una rueda de prensa convocada de urgencia para valorar la decisión de su partido de prescindir de ella como cabeza de cartel en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. César Sánchez, exalcalde, expresidente de la Diputación de Alicante y actual diputado en el Congreso, donde fue uno de los hombres fuertes de Pablo Casado, será de nuevo el candidato del PP a la Alcaldía de Calp, y eso a Sala, que quería seguir al frente de la Corporación la próxima legislatura, no le ha hecho ninguna gracia. La palabra “traición” es, seguramente, la que más ha repetido en su comparecencia.

Traición del partido y “traición de algunos compañeros de mi gobierno”, ha dicho. “No se trata así a una alcaldesa y compañera de partido” ha añadido. De hecho, solo otro edil del PP, Matías Torres, ha acudido a la rueda de prensa en la que la alcaldesa ha estado además arropada por su familia.

“Si me llamara Manolo...”

Ana Sala ha aludido a que su condición de mujer ha influido en la decisión del partido. Solo así se entiende una de las frases que ha pronunciado: “Si me llamara Manolo, Juan, José o Carlos, seguramente esto no habría ocurrido”.

En la misma línea, ha recordado “lo que le hizo el PP con Pablo Casado y Teodoro García Egea a Isabel Bonig [expresidenta del PP valenciano], y cómo después lo intentaron con Isabel Díaz Ayuso”, dos mujeres “fuertes y valientes”, ha añadido.

Sala ha rezumado decepción con la decisión de su partido, y con las formas empleadas. Ha explicado que se enteró de la decisión a las 13:00 horas del martes, después de estar “tres o cuatro meses esperando a que se me reciba y se me comunique cuál iba a ser la candidatura al Ayuntamiento”. Finalmente, la decisión se la comunicó ayer el coordinador provincial del partido y alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez. Ni le ha llamado César Sánchez, ni el presidente del PPCV, Carlos Mazón. “Esto ha sido un aquí te pillo, aquí te mato”, ha resumido.

Por cierto, que Sala ha eludido mencionar sus nombres en toda la comparecencia. Solo se ha referido a “la dirección del partido” y al “candidato propuesto”. Pero la dirección del partido es Carlos Mazón y el candidato propuesto, César Sánchez.

“Seguiré hasta el final”

Con todo, Sala ha dejado claro que no piensa dimitir. “No me voy; acabo y agoto la legislatura”, ha indicado. Y ha aprovechado para defender la gestión realizada: “A pesar de la traición de algunos compañeros de mi gobierno, he conseguido llegar al final de la legislatura sin ningún incidente político”.

La alcaldesa ha manifestado que se ha “dejado la piel”, estando “siempre a pie de calle”. “Así lo haré hasta el final de la legislatura”, ha añadido, tras asegurar que “se respira bienestar” en Calp y que ha conseguido “una estabilidad inédita en la Corporación”.