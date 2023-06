Amenábar, Elejalde y Poza, premiados en la gala inaugural de la 20ª edición del Festival de Cine de Alicante

La 20ª edición del Festival de Cine de Alicante ha homenajeado durante la gala inaugural celebrada en el Teatro Principal de la ciudad a tres de las figuras más reconocidas del cine español como Alejandro Amenábar, quien ha recibido el Premio Lucentum; Karra Elejalde, el Premio de Honor; y Nathalie Poza, el Premio Ciudad de Alicante.

El actor Luis Larrodera ha sido de nuevo el encargado de presentar y conducir la gala ante un millar de espectadores acogidos en el Teatro Principal, en el que se ha ofrecido un repaso a la programación del Festival Internacional de Cine, en el que se celebran todo tipo de actividades relacionadas con el séptimo arte, como las proyecciones de largometrajes y cortometrajes, mesas redondas, masterclass, talleres, entre otras, según ha informado la organización en un comunicado.

Además, se ha hecho una especial mención al jurado oficial de la vigésima edición del certamen, encargado de valorar los siete largometrajes de la sección oficial, que está presidido este año por el antiguo director de la Seminci, Javier Angulo, y compuesto por la promotora Pilar Ruiz, la experta en proyectos audiovisuales Teresa Cebrián y el guionista Gabriel Ochoa.

Respecto a los galardones, la madrileña Nathalie Poza, que interpreta a Violeta en 'La Boda de Rosa', ha recibido el Premio Cuidad de Alicante de la mano de la actriz Blanca Portillo, quien ha dedicado unas palabras a la homenajeada: «Hace 20 años conocí a una estrella llena de luz, Nathalie Poza, y no conozco a nadie más comprometido con sus personajes que están llenos de contradicción como es ella, y ella es mi referente».

«No sé muy bien que decir, estoy feliz, estos encuentros son momentos de felicidad», ha expresado «muy emocionada» la actriz, al tiempo que ha resaltado que «volver a este festival, que siempre acoge con tanto amor, es una inesperada oportunidad de reencontrarse con compañeros de 'Mientras dure la guerra' como Sonia Grande, Alejandro Amenábar y Karra Elejalde». Asimismo, ha animado al público a «volver a las salas». «Nos reencontraremos en la vida», ha concluido.

Premio ciudad de Alicante

El actor vasco Karra Elejalde ha recibido el Premio de Honor a cargo del actor Dani Rovira, que recibió el Premio Ciudad de Alicante en la 19ª edición del certamen. En este sentido, el premiado ha destacado que no esperaba a Dani Rovira: «Me habéis destrozado, es que lo quiero mucho a Dani».

«Siento una gran satisfacción y orgullo, pero sobre todo agradecimiento por este premio», ha subrayado el actor, quien ha felicitado al certamen por sus 20 años, pues, a su juicio, «sin este tipo de festivales no habría cine, es el caldo de cultivo y sin cantera no hay futuro».

Por su parte, Rovira antes de entregarle el galardón, ha señalado que venir a este festival «es la excusa perfecta para pasar un ratito con él». «En el mundo del cine Karra ha sido un referente para mí, trabajar y compartir tiempo con Karra Elejalde es un lujo, pues es auténtico e inimitable», ha remarcado.

Como cierre de la gala inaugural, la actriz Belén Rueda ha entregado el homenaje Premio Lucentum al director de 'Mar Adentro', Alejandro Amenábar, a quien ha dedicado unas palabras: «Esta es una noche muy especial, nos están sorprendiendo mucho, nos dejamos sorprender como dejamos hacer con el cine, yo me sorprendí tanto cuando me llamaron para trabajar contigo, Alejandro, pero lo más sorprendente fue el viaje de después porque yo pasaba por un momento difícil, pero él me dijo, 'ni te preocupes que te cogeré de la mano y haremos este viaje juntos'».

El director ha indicado que está «muy vinculado a esta tierra», ya que uno de sus primeros premios cuando hacía cortometrajes se lo dieron en Elche y fue lo que le animó a seguir. «Después mis padres se vinieron a vivir a Santa Pola», ha apuntado.

«Me he resistido a recoger este premio, pues no quería ver que tenía tanta carrera, pero esto es un ciclo que se abre, queremos rodar el próximo largometraje en Comunitat Valenciana y mi madre podrá ver esta película y podrá venir al rodaje aquí en Alicante», ha expresado.

El Festival de Cine de Alicante cuenta con el apoyo de la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, Casa Mediterráneo, À Punt, Instituto Valenciano de Cultura y otras empresas colaboradoras.