Diputación Renfe, ganadora por primera vez del primer premio de Fogueres Especials de Alicante

La hoguera Diputació-Renfe ha resultado ganadora del primer premio de la Sección Especial del concurso de Fogueres Especials. Se trata de la primera vez que esta hoguera se hace con el galardón. El monumento, titulado 'L-Mental', es obra del artista David Sánchez Llongo.

Diputació-Renfe ha empatado a 88 puntos con la segunda clasificada, que ha sido Florida Portazgo, pero el voto de calidad del presidente del jurado ha permitido que resultara ganador el monumento que se ubica en la Avenida de la Estación de Alicante. En tercer lugar ha quedado Baver-Els Antigons, que este martes ganó el primer premio infantil.

Con gritos de 'Campeones, campeones' y 'La Dipu, la Dipu y nadie más', los foguerers han celebrado la victoria en Especials, algo que han conseguido por primera vez. El presidente de Diputació-Renfe, Carlos Ruiz Romero, ha enfatizado que tenían “muchísimas expectativas” en el certamen. “Es una maravilla de acabado, de volumen, de color”, ha resaltado, al tiempo que ha afirmado que es un sueño haber conseguido la victoria. “Estoy como flotando, tendrán que pasar muchas horas para asimilar lo que es ganar por primera vez en categoría especial”, ha añadido.

“Nunca te lo puedes llegar a esperar, tienes ilusiones porque es que la calidad del monumento lo merece, pero ha habido mucha calidad, es muy difícil soñar con el primer premio. Pero soñar es gratis y se ha hecho realidad”, ha subrayado Ruiz.

El monumento, que cuenta con casi 19 metros de altura, representa un recorrido por el universo, desde el Big Bang y cómo la vida “se ha ido abriendo paso”, a través de cuatro elementos, como el agua, la tierra, el aire y el fuego. En la parte trasera aparece la Inteligencia Artificial que es un “interrogante”, puesto que no se sabe hasta dónde puede llegar.

Es la primera ocasión en que esta comisión logra un Primer Premio de la categoría Especial, desde que fuera instituida en 1946. Con ella, ya son once las hogueras que han conseguido la máxima distinción en la categoría 'reina'.

En cuanto al artista, David Sánchez Llongo, de L'Eliana y con el taller en Vilamarxant, ha diseñado el monumento. Previamente, ya había plantado en Alicante en distintas categorías y ha debutado este año en Especial y con Diputació-Renfe. El artista ya había conseguido el primer premio de las Fallas 2023.

El alcalde de Alicante ha sido quien ha comunicado la noticia, mediante teléfono móvil, a Ruiz después de las deliberaciones del jurado. Barcala ha estado acompañado en ese momento por la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda; integrantes de la corporación municipal; la presidenta de la Federació de Fogueres, Toñi Martín-Zarco; la Bellea del Foc, Belén Mora, y sus Damas de Honor.

“Hay que felicitar a los foguerers de Diputació-Renfe por el éxito obtenido. No ha sido fruto de la casualidad. Sí, del trabajo de todo un año para conseguir el presupuesto necesario y que se hiciera realidad una hoguera como 'L-Mental', que alude con un buen criterio y originales formas estéticas a los orígenes de la vida”, ha apuntado el alcalde.

“Lo han dado todo”

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que se encontraba en la hoguera en el momento en el que se han dado a conocer los premiados, ha destacado que durante el año les ha visto “trabajar, esforzarse e ir a por el primero; han arriesgado y lo han dado todo”.

Asimismo, ha apuntado que en la recepción de las Belleas del Foc, que se ha celebrado en la mañana del miércoles, las de Diputación Renfe “estaban temblando”. “Palpaban que podían optar al primer premio, porque con el monumento todo el mundo veía que era posible”, ha afirmado.

“Ha sido una espera muy tensa, una tensa calma. Se lo merecen, como todas, pero ellos no habían ganado nunca. No es que fuera mi favorita, pero he trabajado con ellos, los he visto, he convivido. Me siento un poco ganador también”, ha expresado.

Consultado por si era lo último que le faltaba tras ganar las elecciones en la Comunitat Valenciana, Mazón ha señalado que las fiestas tienen “otra dimensión más tradicional, profunda y alicantina”. “Es incomparable”, ha zanjado.

En cuanto a las barracas, el primer premio especial ha sido para 'La Millor de Totes', plantada en la Plaza de la Montañeta, junto a la delegación de Hacienda.