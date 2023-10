El PP de Alicante consensuará con la oposición los 12 nuevos altos cargos en el Ayuntamiento tras frenar el pleno por no tener mayoría

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha avanzado que se reunirá con el resto de partidos que forman la corporación municipal -PSPV, Vox, Compromís y Esquerra Unida-Unides Podem- para alcanzar el consenso sobre la creación y retribución de 12 puestos de altos cargos, que formarían dos coordinadores generales y diez directores generales.

Así lo ha confirmado este martes el portavoz adjunto del equipo del ejecutivo local, Manuel Villar, al ser preguntado por este asunto en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno.

El pasado viernes, el equipo de gobierno canceló con menos de una hora de antelación el pleno extraordinario previsto, en el que debía debatirse la aprobación del régimen retributivo de los 12 nuevos altos cargos que se pretenden crear. Previsiblemente, el PP iba a ser el único que votara 'sí' y la propuesta no saldría adelante, por lo que finalmente la sesión plenaria fue desconvocada.

Villar ha sostenido que “pocos están en contra” de la creación de esas nuevas figuras, ya que considera que para la ciudad es “importante e interesante”. “¿Para qué vamos a recibir críticas por ir demasiado deprisa cuando sí hay consenso?”, se ha preguntado, al tiempo que ha admitido que “la mayor crítica, con razón, era el tema del tiempo”.

“Vamos a hacer las cosas un poco mejor, vamos a esperar a ver si conseguimos más apoyo y lo volveremos a presentar, porque evidentemente tenemos claro que hay que hacerlo. No tenemos por qué recibir críticas cuando es algo bueno para la ciudad”, ha defendido.

Según ha confirmado, este mismo martes se reunirán con representantes de Esquerra Unida y de Compromís, que fueron “los más beligerantes”. El también vicealcalde ha explicado que iniciarán la ronda con ellos por cuestión de representación, aunque ha afirmado que “la idea es hablar con todos” los grupos y por eso posteriormente habrá encuentros con Vox y el PSPV.

“Cargos de semiconfianza”

Preguntado por si están dispuestos a realizar concesiones como un proceso público de selección de estos cargos para conseguir apoyo a esta propuesta, Villar ha indicado que no lo han planteado porque su objetivo inicial era generar la estructura.

“Evidentemente, el gobierno debe tener cierto margen de libertad a la hora de elegir, porque son cargos de semiconfianza. Lo que tampoco vamos a hacer es poner a alguien con ideas completamente contrarias a las nuestras, pero todo es negociable, todo es verlo. Es un tema que no tenemos ni siquiera hablado en el equipo de gobierno. La idea era aprobarlo y ver sobre la marcha”, ha expuesto.

Villar ha apuntado que todavía no saben la fecha del pleno en el que se planteará esta cuestión, puesto que dependerá de la ronda de contactos, pero ha insistido en que “en el fondo, la inmensa mayoría está de acuerdo en que eso es algo positivo”.

Respecto al importe económico que supondrían estos 12 altos cargos, ha avanzado que saldrá “de vacantes, de amortización de plazas que se crearon en su momento, no han sido nunca cubiertas y no hay intención de cubrir”. En concreto, ha precisado que el total es de 1,5 millones de euros, pero ha puntualizado que “hay tres puestos que ya están en la actualidad creados, por lo que no hay que proveer fondos”. Además, 1.090.000 euros serán de la amortización de plazas.