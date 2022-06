Anticorrupción rechaza el ingreso en prisión del 'yonqui del dinero' pero pide que la UCO aclare su residencia actual

La Fiscalía Anticorrupción ha declinado pedir prisión provisional para Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero' y uno de los principales investigados en el 'caso Taula'. El Ministerio Público difiere así de la postura de la acusación popular, ejercida por la entidad Acción Cívica Contra la Corrupción, que solicitaba el ingreso en prisión provisional de Benavent por el riesgo de fuga tras el fin de su estrategia de colaboración con la Fiscalía y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El fiscal, eso sí, ha pedido que la UCO compruebe la dirección de la residencia del 'yonqui del dinero'.

El fiscal Pablo Ponce ha preguntado durante la vista cómo abona Benavent los gastos de la representación letrada que ejerce el penalista Juan Carlos Navarro. El abogado ha asegurado que ha interpuesto una demanda para que el seguro de la empresa pública Divalterra (heredera de Imelsa, epicentro del 'caso Taula' y actualmente en proceso de liquidación) pague los gastos. El seguro, tal como informó este diario, declinó abonar la minuta del anterior letrado del 'yonqui del dinero' al haber reconocido el exgerente de la empresa pública su participación en la presunta trama corrupta.

Marcos Benavent, en declaraciones a la salida de la Ciudad de la Justicia de Valencia, ha asegurado que reside en el mismo domicilio desde hace siete años y ha recordado que tiene retirado el pasaporte desde 2015, cuando volvió de un viaje por varios países para colaborar con Anticorrupción al principio de la instrucción del 'caso Taula'. “La Guardia Civil durante varios meses estuvo viniendo todos los días a visitarme, la UCO vino para otras cosas”, ha declarado.

El 'yonqui del dinero' ha tildado la petición de la acusación popular de “farsa”. “Una más”, ha agregado. “Es montar una farsa sobre una historia de una fuga”, afirma Benavent. Sobre del viaje que inició durante las navidades del 2014 cuando los principales implicados en la trama del 'caso Taula' ya sabían que estaban siendo investigados, el 'yonqui del dinero' ha aclarado que pagaba todo con tarjeta de crédito. “Dejaba un rastro, si me hubiera querido fugar no me encuentra nadie”, ha dicho.

El 'yonqui del dinero' sostiene que sigue colaborando con la justicia, a pesar de su llamativo volantazo. “No lo niego todo, hay algunas matizaciones, hay cosas ciertas y otras que no. He venido todos los días y no tendría sentido que me diera a la fuga”, ha añadido.

“Ninguna relación” con Zaplana

El 'yonqui del dinero' ha negado tener relación alguna con Eduardo Zaplana, principal investigado en el 'caso Azud', una investigación que nace precisamente tras la incautación por parte de la UCO de documentación comprometedora para el expresidente de la Generalitat Valenciana en el registro del despacho del anterior abogado de Marcos Benavent. “Para mi es ilegal el registro y en su momento intentaré demostrarlo”, ha señalado.

“En aquel momento me dejó sin defensa y lo aclararemos en su momento”, afirma Benavent. “Esta causa y todas las que vienen es por el registro. Ya lo dije en su momento, aquí hay gente que se ha muerto, que se ha suicidado [en referencia a María José Alcón, concejal del equipo de Rita Barberá], se han arruinado y no son pocos”, defiende el 'yonqui del dinero'. Aun así, Marcos Benavent también dice: “Yo tendré que asumir lo que tenga que asumir”.

Sobre el acto de conciliación con su anterior abogado, el penalista Ramiro Blasco, el 'yonqui del dinero' considera que se trata de “otro circo”. El letrado interpuso una querella por injurias y calumnias tras la declaración de su excliente en el juicio por la pieza separada J del 'caso Taula', en la que aseguró que el penalista participó en una suerte de conspiración con la UCO y con la Fiscalía Anticorrupción para armar el 'caso Taula'. “Este hombre yo creo que se ha pasado de frenada”, ha asegurado Marcos Benavent.

La acusación popular: “Hay riesgo de fuga”

La letrada de la acusación popular, Miriam Salmerón, ha tildado de “absurdo” que “se le avise de que va a ir la Policía Judicial porque va a estar ahí evidentemente”. “Este señor hasta que no hemos venido a pedir prisión no ha dado su domicilio”, afirma Salmerón, quien insiste en que “hay un riesgo de fuga”.

“Sabíamos que había pocas posibilidades de decretar prisión preventiva pero es que ninguna otra medida cautelar va a impedir el riesgo de fuga”, concluye la letrada de Acción Cívica Contra la Corrupción.