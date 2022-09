El Ayuntamiento de València celebra los 39 años de la retirada de la estatua de Franco con la que “finalizó la Transición”

Este viernes 9 de septiembre se han cumplido 39 años de la retirada de la estatua ecuestre de Franco que se encontraba en la plaza del Ayuntamiento de València (antigua plaza del Caudillo y posteriormente plaza del País Valencià). Para conmemorar este aniversario se ha divulgado un audiovisual sobre el papel que representó la Policía Local, y testimonios inéditos de agentes que participaron en el dispositivo.

Según el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, con esta acción “finalizó la transición en València y se impuso definitivamente la democracia tras el fallido golpe de Estado de 1981 que aquí tuvo una especial significación y las elecciones de 1982 que supusieron una victoria incontestable de la democracia”. Cano considera “fundamental que recordemos siempre la historia y lo que ha costado avanzar”, y para ello subrayaba lo que se puede ver en este documento: “la oposición que despertó la retirada del dictador de la plaza del Ayuntamiento pero como finalmente aquella estatua que nunca debió presidir esta plaza, se retiró entre vítores y aplausos mayoritarios”.

El concejal ha reivindicado el valor de la Policía Local de Valencia, también en aquella ocasión, “para garantizar la seguridad, el ejercicio de nuestros derechos y libertades y consolidar aquella joven democracia”. Y para ello la Policía Local ha grabado a algunos de los agentes que participaron en aquel dispositivo y ha reproducido por primera vez sus testimonios y las fotografías que captaron con la cámara que utilizaron.

Testimonios

“Salimos del retén sin saber a qué servicio íbamos. No nos lo comunicaron hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento” recuerda Sebastián Abad, agente de la Policía Local de València sobre aquel 9 de septiembre de 1983 en el que formó parte del dispositivo de seguridad que debía garantizar la retirada de la estatua del dictador. “Vino una grúa de nuestro servicio, cada hora se concentraba más gente alrededor, lanzaban improperios contra los operarios que trataban de retirarla, tuvimos que llamar a la Nacional para evitar que rompieran el cordón de seguridad que habíamos establecido” prosigue Abad que rememora las angustiosas once horas que duraron los trabajos. “Tuvimos que llamar a otra grúa, la nuestra no podía” añade Abad que recuerda también el momento en el que el cuerpo del dictador se separó del caballo que seguía en el pedestal. “Yo me retiré a las 6 de la mañana y allí seguían, los trabajos se prolongaron hasta casi las 3 de la tarde y la tensión entre partidarios y detractores aumentaba cada hora” señala el agente que sigue activo en la Policía Local y que sobretodo recuerda “el miedo que había. Los operarios que trataban de retirarla se quejaban de que se les pudiera identificar” afirma Abad.

Otro de los testigos de aquel momento histórico fue Jesús Fernández, policía jubilado hace tres años que siguió las evoluciones de los trabajos desde otro lugar de la plaza. “Me ordenaron que fuese a la plaza del Ayuntamiento a fotografiar los trabajos de retirada de la estatua”. De aquel momento, nos quedan cuatro instantáneas en blanco y negro y la cámara con la que captó aquel trascendente día. “Era una de las cámaras que utilizábamos en Atestados para fotografiar los accidentes y hacer la correspondiente investigación. También las utilizábamos para retratar las manifestaciones y así calcular la asistencia a las mismas” añade este policía jubilado que no ha olvidado el día en el que se retiró la estatua ni todo lo que sucedió. “Todos recordamos aquella jornada, creo que toda la ciudad vivió intensamente aquel momento estuvieran allí o no. Fue un día histórico” añade Fernández cuyo padre ya captaba fotografías e inició las grabaciones de vídeo en la Policía Local de Valencia, entonces Policía Municipal.