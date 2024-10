Camps reaparece en Catalunya Ràdio para acusar a la Fiscalía de lawfare contra él

El expresident de la Genrealitat, Francisco Camps, ha reaparecido en una entrevista en el programa El Matí de Catalunya Ràdio donde ha acusado a la Fiscalía Anticorrupción de realizar lawfare contra él después de que anunciara que recurrirá la absolución ante el Tribunal Supremo.

Sobre este recurso el ex jefe del Consell no ha escatimado descalificativos al asegurar que “no tiene ningún sentido, es una inmoralidad, no es moral, no es honesto, no es honorable y no es profesional”, y preguntado sobre si ha sido víctima de lawfare contra él asegura que “de los jueces y magistrados no, de la Fiscalía Anticorrupción sí, yo he sido perseguido total y absolutamente por la Fiscalía Anticorrupción”.

Preguntado sobre las investigaciones judiciales respecto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Camps ha afirmado que “si uno tuviera el lío que tiene Sánchez debe dimitir”. Pero al ser preguntado por el paralelismo sobre la situación que pasó el ex mandatario del PP afirma que “yo dimití y me senté en el banquillo”.

Tras inquirirle el entrevistador sobre su responsabilidad en un momento en el que finalmente ha abocado a diversos miembros de su gobierno y de la dirección de su partido condenados ha afirmado que “se ha impuesto el relato de la financiación irregular, pero ese delito no existía entonces”. Repreguntado sobre las sentencias que han condenado al PP por delito electoral y falsedad documental ha concluido que se trata de una “cuestión técnico jurídica”.

Sobre su futuro en política afirma que mantiene la “vocación” pero reconoce que no ha mantenido conversaciones sobre ello con los actuales dirigentes del PP, pero asegura que “tengo todo el tiempo del mundo, estoy seguro que llegará la oportunidad”.