El Ayuntamiento de Sagunt recurrirá la decisión de Costas de dejar el Malecón fuera del dominio público marítimo-terrestre

El Ayuntamiento de Sagunt presentará en los próximos 15 días alegaciones en oposición al acta de apeo firmada esta mañana de la nueva delimitación del dominio público marítimo-terrestre que propone la Demarcación de Costas de la Comunidad Valenciana y que deja fuera del deslinde, y por tanto de la zona pública, al antiguo malecón de Menera de Puerto de Sagunt.

Así lo han anunciado el alcalde, Darío Moreno, y el concejal de Urbanismo, Quico Fernández, tras haberse personado junto con el concejal de Playas, Roberto Rovira, al acto de firma que se ha formalizado tras haber recorrido el terreno y donde han manifestado su oposición. En el acto, de carácter administrativo, ha estado presente también el responsable de Demarcación de Costas de València y técnicos de la misma, así como personal de la Generalitat Valenciana, el concejal Juan Antonio Guillén, Acció Ecologista Agró y la Federación de Asociaciones de Vecinos, además de personal técnico y propietarios de terrenos en la zona.

"Por parte del Ayuntamiento hemos insistido en la necesidad de un malecón público", ha declarado el alcalde, que ya en el mismo acto ha mostrado su oposición junto a sus compañeros del equipo de Gobierno y ha anunciado, además, que el Consistorio presentará alegaciones dentro de los quince días que hay de plazo para dicho trámite. "Vamos a persistir en nuestra posición sobre que el deslinde tiene que mantener el malecón como una zona de dominio marítimo-terrestre y que, por tanto, sea una zona pública de disfrute de la ciudadanía", ha sostenido Moreno.

"Llevamos demasiados años en conflictos judiciales y es hora de que la Administración central tome cartas en el asunto y reconozca que éste es un terreno que pertenece a todos y a todas por igual y que, por tanto, debe estar incluido dentro del dominio marítimo-terrestre", ha reclamado el primer edil.

Por otra parte, el concejal de Urbanismo, Quico Fernández, ha destacado que esta es una "piedra más en el camino" para conseguir que el malecón sea público, verde y abierto a la ciudadanía, y además, "es una demostración de prepotencia por parte de la Demarcación de Costas y del Ministerio, que no tienen en cuenta, ya no solo las alegaciones que presentó el Ayuntamiento de Sagunt, sino la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba por irregular la delimitación que había hecho en 2014 la propia Demarcación de Costas. Nosotros demostramos en ese procedimiento judicial que si no todo, gran parte de superficie del Malecón es dominio público natural y, por tanto, todos esos terrenos no pueden desvincularse del dominio público marítimo-terrestre".

"Después de ganar la sentencia de la Audiencia Nacional con un gran esfuerzo y tenacidad por parte del ayuntamiento retroceder cuesta de digerir, pero sin duda nuestra firmeza en la defensa de los intereses de nuestra ciudad va a ser fuerte y cargada de razón", ha apuntado Quico Fernández.

En el Pleno municipal del pasado 29 de abril la Corporación ya se pronunció al respecto, avalada por la sentencia de 2018 de la Audiencia Nacional que anulaba la modificación de la delimitación que pretendía llevar a cabo en 2014 el Ministerio de Medio Ambiente. El contencioso que presentó el Ayuntamiento de Sagunt contra esta resolución ministerial alegaba que la nueva delimitación del dominio marítimo-terrestre no había seguido el procedimiento establecido y no había tenido en cuenta la naturaleza del subsuelo, como es preceptivo, en las catas geológicas previas.

De este modo, y una vez que el tribunal estimó la reclamación del Consistorio, el Pleno acordó en 2019 instar a la Demarcación de Costas a que hiciera partícipe de todos los nuevos trámites que se pusieran en marcha al respecto así como a iniciar las gestiones necesarias para recuperar la titularidad pública integral de los terrenos, puesto que la redelimitación podría suponer una nueva amenaza para los intereses de la ciudad.

Ya en 2021, y con un nuevo intento por parte de Costas de modificar el deslinde, esta vez mediante un procedimiento diferente, fue cuando a petición de Acció Ecologista Agró y de la Federación Vecinal de Sagunto el Pleno aprobó en abril instar a Costas y al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a la anulación del nuevo expediente con el fin de recuperar estos terrenos para la ciudadanía saguntina. Asimismo, se solicitó la elaboración y ejecución de un proyecto de protección, regeneración, defensa, conservación y uso del Malecón.

En la argumentación de la moción se recogía la amenaza a la que se encontraba sometida esta finca de 60.000 metros cuadrados al quedar excluida de la nueva delimitación, algo que podría ir incluso en contra de la propia ley de Costas, según la cual "no podrán existir terrenos de propiedad privada distinta a la pública" en la zona de dominio marítimo-terrestre.

Se alertaba, asimismo, de que la propuesta ministerial actual es la misma que se propuso ya en 2014, si bien había variado el cauce, y se alertaba de que el nuevo deslinde, casi idéntico al anterior, parecía "hecho a medida de intereses privados que no tienen nada que ver con la defensa del interés general".

El Ayuntamiento de Sagunt entiende que el Malecón de Menera, por su ubicación junto a la playa de Puerto de Sagunt, presenta muchas posibilidades para el uso público, motivo por el cual el objetivo municipal es conseguir que sea un espacio público y verde íntegramente destinado al disfrute de toda la ciudadanía.