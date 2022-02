Ontinyent creará una línea de ayudas para facilitar el despliegue de fibra óptica en el centro histórico

El Ayuntamiento de Ontinyent ha anunciado la aprobación de unos nuevos criterios de despliegue de la fibra óptica en el centro histórico (barrios de la Vila y Poble Nou), así como la creación de una línea de ayudas para facilitar este despliegue. El concejal coordinador del área de Territorio, Joan Sanchis (La Vall Ens Uneix) y el concejal Paco Penadés (Partido Popular) presentaban este lunes las conclusiones de un trabajo conjunto para dar respuesta a los problemas surgidos para la instalación de fibra óptica a los barrios de La Vila (Conjunto Histórico Artístico) y Pueblo Nuevo (Bien de Relevancia Local).

Joan Sanchis explicaba que “la protección de estos barrios y el carácter restrictivo de la Ley Patrimonial Valenciana confrontaba con la Ley General de Telecomunicaciones de España, que defiende el derecho a las telecomunicaciones y a internet. A partir del estudio de estas normativas, hemos llegado a unos criterios que vayamos a aplicar para poder facilitar las cosas a las compañías y los particulares”. El regidor exponía que cuando una compañía quiere pasar fibra por estas zonas, tenía que soterrarla y también soterrar las acometidas desde la conducción general hasta las conexiones con cada casa, todo con unos costes excesivos para los particulares, y que hacían que la actuación no fuera lavable para las compañías.

Con el trabajo llevado a cabo desde el Ayuntamiento por los regidores Sanchis y Penadés y la Oficina Técnica, se han determinado una serie de criterios que tendrán que pasar ahora por la Comisión de Patrimonio y posteriormente aprobados por el Pleno Municipal, y que surgen después de estudiarse varias resoluciones de la Dirección General de Telecomunicaciones y el Plan de Reforma Interior (PRI) del barrio del Poble Nou (que va a ser modificado). Estos criterios determinan soluciones diferenciadas según las necesidades surgidas: así, en el Poble Nou la normativa autonómica no impide la conexión aérea si ya existe trazado aéreo, no hay impacto visual y no afecta a corderos protegidos. A los casos del barrio de Poble Nou donde la fachada o los corderos afectados estén protegidos, se dará una subvención para cofinanciar el soterramiento de la acometida, subvenciones que también se darán a todos los casos en La Vila, puesto que todo el barrio tiene la máxima protección.

Joan Sanchis recordaba que “cada vez que el Ayuntamiento ha reurbanizado una calle en el centro histórico, ha instalado la canalización subterránea para implantar fibra óptica, esto es muy importante porque ahora el coste que tendremos que subvencionar es el de la acometida desde la canalización general, y no de absolutamente toda la conducción. Ahora es necesario dar un paso más ayudante al despliegue de la fibra óptica y haciendo asumibles los costes de implantación”, señalaba.

Paco Penadés explicaba que “hace 20 años cuando se redactaba la normativa nadie pensaba en teletrabajo o clases en línea”, en referencia a las leyes que venían regulando la situación respecto a la fibra en La Vila (normativa del año 1993) y Poble Nou (normativa de 2005), momentos a los cuales “la realidad no era el actual, puesto que el que estaba en debate en aquel momento eran las antenas parabólicas y no los cables”. En cuanto a las dudas surgidas entre algunos vecinos alrededor del futuro del cableado de cobre, “si alguna compañía, como se ha dicho estos días, lo eliminara, al poner las bases porque pueda haber fibra, ayudamos a que nadie se quede sin servicio”. Penadés destacaba el carácter pionero de la solución planteada en Ontinyent, “un camino que puede ser imitan ahora otros ciudades".