La promotora retira el proyecto de hotel en la Colonia Ducal en la playa de Gandia por falta de apoyo político

Infilev, la promotora que había impulsado la construcción en primera línea de playa en Gandia, en la conocida como Colonia Ducal, ha retirado el proyecto por falta de apoyo político.

La decisión se ha anunciado en un comunicado explicando que renuncian a los trámites y se centrarán en otros proyectos para la primera línea de la playa gandiense. “Lamentamos comprobar que la implantación del hotel no ha suscitado un apoyo de la mayoría de los representantes del pleno municipal”, añadieron, al tiempo que agradecieron al PSOE “su apoyo sin fisuras a nuestra propuesta” y también a Ciudadanos, así como a su vez también mostraban su “sorpresa” porque "el PP no se ha posicionado". Sobre esta formación especialmente le recrimina que "se puede estar a favor o en contra, pero no no estar”, a la vez que añadían que no entendían “cómo el PP que aboga en su programa por la creación de más plazas hoteleras, no es capaz de pronunciarse, ni aún con la total obtención de informes técnicos favorables, como hubiera sido el caso, de manera indubitable a favor".

División en el gobierno de Gandia

La propuesta había causado división interna en el seno del Gobierno local, formado por Compromís, PSPV y EUPV. Nacionalistas y EUPV eran contrarios a alterar la Colonia Ducal para este fin, esgrimiendo el interés arquitectónico del conjunto, no protegido pero sí valorado dentro del llamado "movimiento moderno" y la "arquitectura del sol", mientras que los socialistas sí veían con buenos ojos un hotel que hubiera ayudado a desestacionalizar y diversificar la oferta turística. El PP, cuyos votos habrían sido determinantes para que saliera adelante si hubieran votado junto al PSPV, no llegó a definir su postura, mientras que el edil de Ciudadanos se mostró abiertamente a favor.

El Gobierno local había abierto un proceso de participación ciudadana que finalizó el lunes, pero el vicealcalde salía el martes en rueda de prensa para informar que, al tratarse de una modificación urbanística “estructural”, la última palabra la tendría la Conselleria de Política Territorial.

Críticas del PSPV

Desde el PSPV, partido de la alcaldesa Diana Morant, han lamentado que “nuestra ciudad haya perdido una inversión millonaria que habría creado más de cien puestos de trabajo estables en unos momentos de tanta dificultad económica. Además, se ha dejado perder el tren de una nueva industria que nos hubiese ayudado a desestacionalizar la playa y a competir en un mercado turístico cada vez más complejo y exigente”.

El concejal socialista Vicent Mascarell afirma que "se trata claramente de una gran oportunidad perdida para el turismo de nuestra ciudad. Así, en política todo no vale. Y, con ello, el PP de Gandia ha quedado retratado y desacreditado para dar lecciones en materia turística”. El edil ha añadido que “paradójicamente la pinza PP y Compromís ha hecho que perdamos esta oportunidad y que, como alternativa, tengamos una zona de ocio al estilo de ‘Gandia Shore’ con un modelo que los socialistas hace años intentamos revertir”.