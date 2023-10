Compromís acusa al PP de “censura” por la retirada de sus carteles críticos contra Catalá y Mazón

La retirada por parte de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de València de los carteles críticos desplegados por Compromís por varias zonas de la ciudad con una crítica ácida de las políticas del PP de la alcaldesa María José Catalá y del presidente del Consell Carlos Mazón ha causado indignación en la coalición valencianista, que lo ha calificado de “censura”.

Como ha avanzado elDiario.es, este sábado a las 19.30 horas, un operario de una contrata municipal de limpieza fue sorprendido quitando los carteles en la céntrica avenida del Oeste de València.

Casualmente, el que fuera delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana entre los años 2008 y 2010, el socialista Ricardo Peralta, fue testigo de los hechos.

Según asegura a elDiario,es, le causó “sorpresa” ver que un operario con el uniforme de la contrata de limpieza de la zona, en concreto de la Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), “se dedicaba a quitar únicamente los carteles críticos de Compromís, dejando el resto de carteles”.

Por este motivo, decidió preguntarle por qué los retiraba: “Me dijo que únicamente estaba haciendo lo que le habían mandado”. Peralta realizó varias fotos, lo que no gustó al operario que llamó a la Policía Local: “Los agentes tuvieron un trato exquisito. Me preguntaron por qué estaba fotografiando al operario y les dije que me parecía grave que estuviera quitando exclusivamente unos carteles críticos con el partido que gobierna en la ciudad y en la autonomía. Se tomaron mis datos y ahí quedó todo”, explica Peralta.

Al respecto, la portavoz adjunta del grupo municipal, Papi Robles, ha denunciado este domingo que se trata de “una actuación de censura clarísima tal y como ya hemos visto con libros LGTBI u obras de teatro” y lamentado que la derecha “no ha tardado ni seis meses en aplicarlas contra Compromís porque está claro que representamos esas libertades y derechos que ellos quieren suprimir desde el primer día”.

Robles ha asegurado que pedirán explicaciones: “Queremos saber si actuarán igual con todos los carteles que hay en la ciudad, incluido los del PP que están repartidos por toda la ciudad y que queremos saber si la señora Catalá está dispuesta a retirarlos o simplemente va a quitar los que no coinciden con sus planteamientos políticos”.