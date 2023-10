Personal de limpieza del Ayuntamiento de València retira los carteles críticos de Compromís contra el PP de Catalá y Mazón

Compromís per València lanzó este viernes 6 de octubre una campaña que, “con tono de humor”, modifica un cartel taurino para “ridiculizar las medidas reaccionarias”, que, a su parecer, está desarrollando “el gobierno de PPVox en el Ayuntamiento de València”.

Así, “Catalá de Torrent” y “Mazón de la Puebla” protagonizan un programa de fiestas ficticio repleto de referencias a las polémicas decisiones de la alcaldesa en los últimos meses.

Este sábado a las 19.30 horas, un operario de una contrata municipal de limpieza fue sorprendido quitando los carteles en la céntrica avenida del Oeste de València.

Casualmente, el que fuera delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana entre los años 2008 y 2010, el socialista Ricardo Peralta, fue testigo de los hechos.

Según asegura a elDiario,es, le causó “sorpresa” ver que un operario con el uniforme de la contrata de limpieza de la zona, en concreto de la Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), “se dedicaba a quitar únicamente los carteles críticos de Compromís, dejando el resto de carteles”.

Por este motivo, decidió preguntarle por qué los retiraba: “Me dijo que únicamente estaba haciendo lo que le habían mandado”. Peralta realizó varias fotos, lo que no gustó al operario que llamó a la Policía Local: “Los agentes tuvieron un trato exquisito. Me preguntaron por qué estaba fotografiando al operario y les dije que me parecía grave que estuviera quitando exclusivamente unos carteles críticos con el partido que gobierna en la ciudad y en la autonomía. Se tomaron mis datos y ahí quedó todo”, explica Peralta.

Tal y como informó la coalición valencianista, el lema 'Nueve de Octubre: Fiestas populares y gran corrida' figura en los más de 1.000 carteles que ha repartido por la ciudad.

Los carteles imitan la estética clásica de los carteles taurinos e incluyen un programa de festejos ficticio donde aparecen referencias a diferentes iniciativas políticas “retrógradas” impulsadas desde el Ayuntamiento de València.

Así, “a las 9h se anuncian toros embolados en la calle Cavallers, en clara referencia a la decisión de Catalá de recuperar el bou embolat en el municipio; a las 10h, Misas y Rosarios contra el carril bici. A las 11h ”Gran Encierro en Picassent“, en referencia a los numerosos condenados por corrupción de la etapa de gobierno anterior del PP y a las 12h Te Deum ”por los caídos en el juzgado“ haciendo sátira de la pretensión de Catalá de obligar a los concejales y concejalas a asistir al Te Deum si quieren ser portadores de la Senyera en el 9 de Octubre”, explica Compromís en un comunicado.

También se anuncia “paella chagant” con chorizos, de los que no se comen“. Y el evento central es una corrida de toros: ”La Gran Corrida“ a cargo de la ”Ganadería Gürtel“ el precio para la cual se expresa en antiguas pesetas y distingue entre zona ”de sombra“ a 10.000 y zona ”Cara en el Sol“ a 6.000pts.

El falso programa de fiestas anuncia asimismo un taller de “himbenta tu propia hortografía prehistorica” en referencia a la intención de Catalá de oficializar el nombre de València con acento cerrado yendo contra la legalidad y las normas ortográficas“.

“Con esta campaña se pretende, desde el humor, transmitir la visión anticuada y obsoleta que la alcaldesa Catalá, y sus socios en huelga de brazos caídos de Vox, tienen para la ciudad de València. Una visión en blanco y negro que no se corresponde en la València multicolor, orgullosa y moderna de 2023, que con el gobierno de Joan Ribó se logró posicionar como referente europeo en diversos ámbitos de vanguardia”, han apuntado desde Compromís per València.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, aseguró el pasado viernes tras conocer la campaña que el Ayuntamiento denunciará esta acción para que Compromís pague el coste de la limpieza y se tramite, además, la correspondiente sanción. “El Ayuntamiento y los valencianos están haciendo un esfuerzo para dejar limpia la ciudad. Mientras tanto, Compromís se dedica a ensuciar las calles”.