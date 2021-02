Compromís denuncia ante la Fiscalía la contabilidad del PP en la Diputación de Alicante

El portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, ha presentado este jueves un escrito ante la Fiscalía en el que solicita que investigue el vaciado de la cuenta bancaria del Partido Popular en la que se ingresaba la dotación económica que recibía el grupo conservador en la institución provincial. Los fondos de la cuenta del PP en la CAM, tal como desveló este diario, fueron retirados mediante dos cheques, coincidiendo con la caída de José Joaquín Ripoll como presidente de la Diputación, acosado por casos de presunta corrupción. La operación se hizo el 8 de julio del 2011, un día después del último pleno de la Diputación presidido por Ripoll.

La cuenta del PP en la Diputación de Alicante tenía un saldo de 65.011 euros, que paso a ser de 31,99 euros tras el cobro de dos cheques en otras entidades bancarias. Así, el primer cheque, por importe de 48.429,36 euros, se ingresó en la oficina principal de Bankinter en Alicante. El segundo, por importe de 16.550,64 euros y con numeración correlativa al anterior, se ingresó en la oficina del BBVA de empresas en la rambla de Méndez Núñez, según se desprende de la documentación a la que tuvo acceso elDiario.es.

El portavoz de Compromís en la institución provincial, Gerard Fullana, ha denunciado que no hay rastro de la contabilidad del PP entre 2007 y 2015, el periodo que comprende la última legislatura de José Joaquín Ripoll y Carlos Mazón, como presidente y vicepresidente de la institución respectivamente. En ese periodo, según Fullana, el grupo del PP manejó sin acreditación alguna más de 400.000 euros.

En otro escrito, la formación valencianista ha denunciado los ingresos de unos 930.000 euros de la Diputación de Alicante al PP, entre 2007 y 2019. Se transfirieron 480.000 euros de las arcas de la institución provincial al PP. "No existe ninguna contabilidad, ninguna factura, no hay ni un solo documento en la Diputación que acredite el destino finalista de estos ingresos. No nos lo han entregado a nosotros ni al Sindic de Greuges y argumentan que han pasado años y no tienen obligación de guardar la documentación o que habría sido destruida por el PP", señala Fullana.

En el caso que investiga el Tribunal de Cuentas, Compromís ha aportado al Ministerio Fiscal pruebas de una presunta falsedad documental de Eduardo Dolón, vicepresidente de la Diputación. Los certificado que aportó, a juicio de Fullana, serían falsos: "Aportamos pruebas tipográficas de que se han modificado esos informes a posteriori y los informes de la gerente del PP, Yolanda Díaz, certificando justamente lo contrario".