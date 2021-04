La consellera Carolina Pascual destaca la "transversalidad" de la innovación aplicada al medio ambiente

La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, ha destacado que “la innovación es uno de los motores fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas” y apostado por su aplicación en todos los sectores como respuesta a problemas que anteriormente no habíamos podido solucionar”.

Pascual ha visitado las localidades de Riba-roja de Túria y Paterna, para conocer de primera mano los avances del proyecto GUARDIAN ‘Green Urban Actions for Resilient fire Defence of the Interface Area’.

Durante el recorrido por las diversas instalaciones del proyecto, la consellera ha trasladado que “la transversalidad de la innovación hace que pueda aplicarse con éxito en muchos campos, como en el del medio ambiente, evitando incendios o mejorando la calidad de las aguas”.

GUARDIAN es un proyecto destinado a aumentar la resiliencia al fuego en una zona del Parc Natural del Túria. En concreto las áreas urbano-forestales de las urbanizaciones de Els Pous, Valencia La Vella, Masia de Traver y la Canyada.

Esta iniciativa cuenta con la subvención de la Unión Europea y está liderada por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, el Ayuntamiento de Paterna, Hidraqua, Medi XXI, Universidad de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia y Cetaqua. Además, colabora en este proyecto el Parc Natural del Túria (Generalitat Valenciana).

Entre las acciones que se están desarrollando se encuentra el diseño y construcción de una Estación Regeneradora de Agua (ERA), para la eliminación de microcontaminantes emergentes, que tratará una parte del efluente de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Camp de Túria II. Las empresas Hidraqua y Cataqua han sido las encargadas del diseño, producción e instalación de esta instalación.

Tras la visita a esta estación, la consellera ha visitado el depósito Alpha, que forma parte de esta infraestructura, tiene una capacidad de 500 m³ y está prácticamente concluido.El recorrido ha finalizado en la urbanización la Canyada donde se ha realizado una simulación de la monitorización, a través de sensores instalados en el bosque, por un equipo técnico del grupo de investigación ReForeST de la Universitat Politècnia de València.

Pascual también ha conocido los trabajos forestales para la creación de las barreras verdes en las que una vegetación menos pirófita podrá implementarse exitosamente gracias a la aplicación de riegos prescritos mediante el uso de 42 torres fijas y más de 15 portátiles, que aportarán agua regenerada procedente de la ERA.

GUARDIAN cuenta con un presupuesto total de 5.494.755 euros y una financiación de la Unión Europea del 80 por ciento, 4.395.804 euros.El tiempo de ejecución es det res años y medio y la zona de actuación se encuentra en el Parc Natural del Túria - La Vallesa y afecta a una población de 15.000 habitantes residentes en Riba-roja de Túria y Paterna. La superficie a proteger es de 37 hectáreas.