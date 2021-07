La consellera de Emergencia Climática, Mireia Mollà: "La fotovoltaica instalada en la Comunitat ha de multiplicarse por 16"

La energía fotovoltaica instalada tiene que multiplicarse por 16 hasta 2030 en la Comunitat Valenciana para pasar de los 360 megavatios actuales a 6.000 y corregir el retraso en renovables que existe en esta región.

Así lo ha advertido la consellera de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, en una entrevista con la agencia EFE, en la que ha asegurado que el decreto del Consell para agilizar las energías renovables es "tremendamente garantista" en los indicadores y el Gobierno central también lo será.

En pocos años la tecnología para fotovoltaicas y eólica será mucho más eficiente que en la actualidad y es posible que los megavatios instalados sean mayores de los planteados, más en una comunidad como la valenciana con una gran cantidad de horas de sol.

Para la consellera, hay que avanzar "ya" en la instalación de energías renovables porque la Comunitat "lleva mucho retraso", y ha transmitido un mensaje de tranquilidad en cuanto a las garantías de estas instalaciones.

"No va a haber plantas donde no se tengan que poner" pero "no se puede tapar una evidencia", que tiene que haber un 0,5 % de la superficie de la Comunitat Valenciana a disposición de las energías renovables, lo que supone llegar a 6.000 MW de energía fotovoltaica y 4.000 de eólica en una década (de aquí a 2030).

En eólica, la Comunitat está más cerca de alcanzar el objetivo de 4.000 megavatios desde los 1.200 actuales, según los datos facilitados por Mollà.

"Necesitamos prestar, para poder sobrevivir a los efectos del cambio climático, el 0,5 % de la superficie a energías renovables" a través de instalaciones cuyo impacto no se asemeja al de una construcción de hormigón pero no pueden situarse "en un paraje natural, en una zona productiva, en una masa forestal o romper un paisaje", ha explicado la consellera.

En todas las Comunidades Autónomas hay un boom para instalar energía renovable y el Ministerio ha creado un grupo con todas las regiones y ha comunicado su voluntad de ser "muy escrupulosos" con los indicadores de las instalaciones, ya que de él dependen las que tengan más de 50 MW.

Mollà ha destacado que la Ley de cambio climático cuyo anteproyecto prepara la Conselleria es la hoja de ruta de las próximas décadas, mientras el Gobierno ha aprobado una ley recientemente y Europa se ha comprometido a la neutralidad climática en 2050.

Respecto a los incendios forestales, ha señalado que, ante un riesgo alto de incendios, la prevención y la extinción es fundamental en la Comunitat Valenciana donde se ha pasado de destinar 15 millones en 2015 a 27 millones este año, un 80 % más, según la consellera que, no obstante, ha admitido que "seguramente nunca sea suficiente".

En la comunidad se da un factor diferenciado ya que el 57 % del territorio es masa forestal, frente al 43 % de los países europeos, y cuando se produce un incendio no solo se pierde masa forestal, también biodiversidad y CO2 almacenado y se produce una pérdida emocional.

Por ello, ha pedido la máxima prudencia y aplicar el sentido común para evitar incendios, y más en estos momentos en que la pandemia "nos ha reconciliado" con los espacios naturales.