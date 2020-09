La coordinadora de Vox en Benicarló: "En Castellón hay mucho moroso y, por lo tanto, no se hacen las elecciones provinciales y Llanos repite presidencia cuatro años más"

La coordinadora de Vox en Benicarló, Elisabeth Primo Roca, ha justificado la renovación automática del cargo de la líder de la extrema derecha en Castelló, Llanos Massó, por la supuesta morosidad de los afiliados al partido en la provincia. Vox no ha celebrado primarias y Massó ha renovado automáticamente el cargo. "En los estatutos pone que para poder hacer las elecciones provinciales se necesita un mínimo de 500 afiliados en la provincia al corriente de pago y como resulta que en la provincia de Castellón hay mucho moroso, no llegamos a los 500 y, por lo tanto, no se hacen las elecciones provinciales y, por lo tanto, Llanos repite presidencia cuatro años más", dice la coordinadora de Vox en Benicarló en un audio enviado a varios afiliados al que ha tenido acceso elDiario.es.

En València, tal como informó este diario, el proceso de primarias está pendiente de que el comité electoral de Vox resuelva la denuncia que interpuso el candidato perdedor, Juan García Sentandreu, contra el portavoz del partido en las Corts Valencianes, al que acusa de orquestar un "complot" y un "fraude".

La formación ultra en Castellón ha sufrido cinco dimisiones en un año y vive una auténtica guerra interna en la que la líder provincial Llanos Massó ya dejó claro a los afiliados críticos que en Vox las decisiones "no se toman por votación y por mayoría". El último en abandonar el barco, con una dura carta de despedida, fue el concejal de Benicàssim, que se dio de baja del partido y pasó al grupo de no adscritos.

A pesar del tenso escenario, las primarias de la formación no se han llevado a cabo en Castellón, debido a que "hay mucho moroso", según Elisabeth Primo. "¿Eso qué quiere decir?", se pregunta la coordinadora de Vox, quien inmediatamente lanza una respuesta en el audio compartido con varios afiliados: "Que el equipo de Benicarló va a ir a municipales porque nos entra dentro de los cuatro años". "Así que chicos, las pilas a tope, tenemos que hacer un equipo buenísimo y joder a la [alcaldesa socialista] Xaro Miralles por todos los lados, entrar en el ayuntamiento y petarlo, ¿vale?".

Elisabeth Primo Roca sustituyó hace tres meses al anterior coordinador Vicente Noguera Gamón. El audio de Primo acaba animando a los afiliados a "trabajar" y a "darlo todo". "Somos una familia y vamos a luchar por España, vamos a luchar por Benicarló", concluye. Vox no tiene representación en el Ayuntamiento de Benicarló, en el que gobierna el PSPV-PSOE con mayoría absoluta. Tras la dimisión del concejal de Benicàssim, José Carlos García Sampayo, la formación ultra sólo conserva representación en cuatro ayuntamientos castellonenses. Sin proceso de primarias, la líder de Vox en Castelló renueva automáticamente su cargo otros cuatro años. Vox, siguiendo su política de veto a determinados medios, no ha contestado las preguntas de este diario.