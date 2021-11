La defensa de la exdirectora del IVAM ataca la investigación de la Udef y tilda la instrucción de "inquisitorial"

La defensa de Consuelo Císcar, exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), ha atacado en la fase de cuestiones previas la investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía Nacional y la actuación de la jueza instructora. Císcar se sienta en el banquillo de los acusados por los presuntos delitos continuados de prevaricación, falsedad y malversación por la adquisición de 96 obras falsas del artista Gerardo Rueda, junto con el heredero del escultor y el entonces jefe económico financiero del museo, Juan Carlos Lledó.

El letrado de Císcar, el penalista Juan Molpeceres, ha solicitado la nulidad del volcado informático efectuado por la Udef. La defensa argumenta que la autenticidad de la prueba no se ha mantenido inalterada porque A. M., el informático del IVAM, efectuó una copia de los archivos informáticos que fue "a su vez la base sobre la que se efectúa la copia de la Udef".

"No cabe hablar de garantía de integridad y autenticidad de la prueba originaria. No hay garantías de que el contenido sea el que tenía el documento original y tampoco estuvo presente la acusada en la toma de declaración del informático", ha dicho Molpeceres. "Para mas inri, no es sólo una copia clonada sino que es una selección de información que hizo, según su criterio, el informático del IVAM", ha agregado.

El abogado asegura que no han localizado los originales de los archivos no se han aportado a la causa los dispositivos con los que se han grabado, por lo que ha solicitado que declare como testigo el agente de la Udef que efectuó el volcado de la copia informática.

La defensa de Consuelo Císcar también ha atacado a la jueza instructora y la propia unidad policial, a los que ha acusado de proceder a una investigación prospectiva. El letrado argumenta que en las diligencias iniciales no se aludía a la compra de las obras falsas (post mortem) del artista Gerardo Rueda. Así, según la defensa de la exdirectora del IVAM, se trata de "acusaciones basadas en elucubraciones, juicios de valor y sospechas sin que haya base real".

Incluso ha asegurado que la Udef practicó diligencias "sin control judicial" y ha tildado de "actuación prospectiva e inquisitorial" la instrucción de la magistrada, quien habría obrado con una "ausencia total de rigor e imparcialidad". Por ello, entiende que las diligencias serían nulas.

La defensa del hijo de Gerardo Rueda, también acusado, ha conseguido que se exhiban varias maquetas de las obras del escultor, así como catálogos del IVAM. La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha hecho un receso en el juicio para que se desembalen e instalen las maquetas frente al tribunal.