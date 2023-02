Detenido “por incitación al odio” el valenciano que convocó la primera manifestación antivacunas en pandemia

Fernando Vizcaíno Carles, el polémico profesor de acroyoga valenciano que convocó la primera manifestación negacionista de la COVID-19, ha relatado su detención a manos de la Guardia Civil acusado, según dice, de “incitación al odio a la violencia y la discriminación y cosas así”. Vizcaíno, uno de los más activos difusores de teorías conspiracionistas en el submundo en la red, ha anunciado en su canal de Telegram que el pasado martes fue arrestado y luego quedó en libertad. Fuentes de la Guardia Civil no han podido confirmar a este diario la detención. El teléfono de Fernando Vizcaíno tampoco responde a las llamadas.

“Esta mañana salí de casa a pasear con el perro y aparecieron seis guardias civiles, o siete, que me estaban esperando y me detuvieron directamente”, ha relatado en un mensaje de audio. “No pude grabar ni nada”, cuenta.

Al hombre, según su relato, le requisaron su teléfono móvil y la tarjeta “para buscar pruebas de las supuestas acusaciones que son por incitación al odio a la violencia y la discriminación y cosas así”. “Pero sabéis que yo no me he dedicado a nada de eso, así que podéis estar tranquilos”, afirma.

La polémica concentración impulsada por Vizcaíno, celebrada en agosto del 2020 y en la que se produjeron agresiones a periodistas, fue un peligro para la salud pública, según el entonces delegado del Gobierno José Manuel Franco, quien informó de que se contabilizaron 30 denuncias durante la protesta, algunas contra miembros de la organización.

El hombre sostenía que la pandemia de la COVID-19 fue supuestamente provocada por “la inoculación que han metido en algunas vacunas de la gripe”. Tras un efímera fama —apareció incluso en algún programa de televisión— siguió difundiendo teorías de la conspiración en su canal de Telegram, que cuenta con 26.534 seguidores.

Sus últimos mensajes son los audios que relatan su detención. “Si no publico ni nadie sabe nada de mí es porque lo tengo complicado, ahora me he venido con el ordenador a la biblioteca para poder coger wifi y usar el telegram que lo tengo aquí en el escritorio”, dice en el mensaje, ampliamente difundido en el submundo de la conspiranoia.

También asegura que los agentes de la Guardia Civil lo han tratado “muy bien”. “Todo bien, no quiero hablar ahora mucho porque lo que quiero hacer es esperar a tener teléfono y cuando lo tenga contactar con un abogado, decirle lo que hay y que me oriente”, declara. Vizcaíno anuncia un próximo comunicado sobre su detención.

“Ya os iréis enterando porque han detenido a más gente”, afirma en el mensaje difundido en su canal de Telegram. De hecho, foros de la conspiración vinculan la detención de Fernando Vizcaíno con el arresto simultáneo de los 'youtubers' Pedro Rosillo y Rafael Rosell, a los que se les habrían requisado dispositivos informáticos.

Fernando Vizcaíno declina en su audio de Telegram dar más información: “Simplemente que estoy bien, que me han tratado muy bien y que nada, en cuanto pueda, hablaré, estaré desconectado unos días”. “Todo bien, entre comillas, por lo menos conmigo”, concluye.