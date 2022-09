La Diputación de Alicante, la provincia con menos festejos, anuncia 100.000 euros en ayudas para la seguridad de los ‘bous al carrer’

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se ha reunido con la Federación de Peñas Taurinas Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, y les ha anunciado una línea de ayudas de entre 80.000 y 100.000 euros para los ayuntamientos destinada a reforzar las medidas de seguridad en la celebración de estos festejos taurinos. No obstante estas ayudas no se destinarán a los seguros, uno de los principales problemas que encuentran ahora estas celebraciones que empiezan a no encontrar cobertura de las compañías.

Así las ayudas cubrirán aspectos como la adquisición de brazaletes identificativos y walkie talkies para los voluntarios, camillas de emergencia para el traslado de heridos, la edición de folletos informativos en varios idiomas o la instalación de sirenas y otros mecanismos de aviso.

El líder del PPCV ha anunciado estas ayudas en un contexto de debate sobre la segruridad de este tipo de festejos que este año ya se ha cobrado 8 muertes y que cuenta con la participación de los menores de edad como uno de sus problemas irresueltos pese a la prohibición. Es destacable también que precisamente Alicante es la provincia de la Comounitat Valenciana con menos municipios que celebran 'bous al carrer', con un total de 36 de los 269 que hay (el 13,4%), mientras que la mayoría son de Castelló con 135 localidades (el 50%).

Mazón durante la reunión ha manifestado que confía que el refuerzo de la seguridad suponga también una incidencia positiva en la las pólizas de seguros que cada vez ponen más dificultades a su cobertura, entre los argumentos señalando que se trata de una práctica de maltrato animal. “Lo mejor que podemos hacer para facilitar que estos eventos puedan tener un buen seguro es reforzar inicialmente la seguridad”, ha apuntado.

Por su parte, el presidente de las peñas taurinas, Germán Zaragoza, ha incidido en la importancia de las medidas de seguridad para evitar que se produzcan accidentes o descuidos. “Como organizadores de estos festejos taurinos lo que queremos es que todo salga bien y qué mejor manera que contar para ello con las diputaciones y con los ayuntamientos para llegar a todos los pueblos de la Comunitat y dar cobertura a todos los aficionados”, ha indicado Zaragoza, quien ha avanzado que en próximas fechas se reunirán también con las diputaciones de Valencia y Castellón, además de con la Generalitat.

Desde las peñas taurinas han lamentado la alta tasa de fallecidos que se ha registrado este año y han señalado que ello es debido, en parte, al incremento del número de festejos que se han celebrado, “el más alto de la historia”.