La directora de la residencia de ancianos de Llíria imputada por el posible maltrato a los usuarios

El Juzgado de Instrucción 1 de Llíria ha imputado a la directora de la residencia DomusVi de Llíria por el supuesto maltrato a los ancianos residentes del centro. Estas prácticas salieron a la luz con la divulgación de un vídeo grabado por una antigua trabajadora de la residencia.

Así lo anuncian diversos medios de comunicación, que apuntan que la imputación se produce después de que el juzgado incoara a finales del pasado mes de octubre las diligencias previas de investigación. La investigación fue abierta por la Fiscalía en septiembre por "varios delitos contra la integridad moral", y también se anunció una investigación de la Generalitat Valenciana, investigación por las presuntas vejaciones que se suma a una anterior por la que se le comunicó una sanción de 174.000 euros por unas inspecciones previas realizadas por la conselleria. Por otra parte el Defensor del Paciente había pedido a la Fiscalía Superior la intervención "urgente" y el cierre del centro señalando que "no debe en ningún modo consentir" ese trato y, por ello, su intervención debe ser "urgente y efectiva para solucionar algo que no ha debido pasar nunca".

La residencia tiene capacidad para 150 plazas y fue inspeccionada en cuatro ocasiones en 2019, cuando se detectó el mal estado del mobiliario de algunas habitaciones y "falta de cuidado" a algunas personas residentes. La investigación, además de a la directora, también afectan a dos empresas a la que se investiga como personas jurídicas.

La extrabajadora que divulgó el vídeo afirmaba en su denuncia que "los tienen atados ahí sentados, no les importa si comen o no comen. Es un infierno, yo la llamo la residencia de la muerte. Se me caía el alma al suelo viendo el sufrimiento de estas personas, porque son personas. Cada día me iba a casa llorando".

La residencia lo niega

A las acusaciones vertidas por la trabajadora el centro de Llíria lo negaba todo, y aseguró en un comunicado que las imágenes emitidas corresponden a "caídas" de residentes por "su avanzada edad y problemas psicomotrices" que fueron "atendidas inmediatamente" y con "total dedicación" por el personal y señaló que este vídeo fue grabado por una exempleada a la que no se renovó el contrato por "no cumplir con sus obligaciones laborales".

Además cargó contra la trabajadora afirmando que trabajó en el centro "solamente los meses de abril a agosto, como refuerzo del equipo de limpieza durante la crisis". También señaló que las imágenes emitidas corresponden a "residentes del centro durante la etapa de confinamiento que, por su avanzada edad y problemas psicomotrices, habían sufrido una caída" y que en "estos casos, y como no podría ser de otro modo, los empleados de DomusVi les atienden de manera inmediata, con total dedicación".