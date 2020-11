La 55 Fira del Llibre de València conclou amb més de 19.000 espectadors digitals

La 55 Fira del Llibre de València, que s’ha celebrat enguany de forma virtual del 13 al 22 de novembre, ha finalitzat, amb més de 19.000 espectadors digitals, distribuïts a les diferents xarxes socials de la Fira. En aquesta edició, la Fira ha comptat amb 40 activitats, entre presentacions de llibres i debats, en les quals han participat més de 50 escriptors i escriptores.

Les activitats més seguides han sigut les presentacions dels llibres Aquitania, d’Eva García Sáenz de Urturi, guanyador del Premi Planeta 2020, i Un océano para llegar a ti, de Sandra Barneda, finalista del Premi Planeta 2020, amb més de 2000 visualitzacions.

D’altra banda, els debats Llibertat d’expressió, amb Joan Sala, editor de Comanegra i Toni Mollà, periodista i sociòleg, i Poesia a la xarxa, amb els poetes Joan Deusa, Teresa Pascual, Inma López Pavia, Francesc Mompó i Josep Micó, també han aconseguit més de 2.000 visualitzacions.

Per xarxes, la majoria dels espectadors han seguit els directes per Twitter, amb 11350 espectadors, i per Facebook, amb 6200 visualitzacions totals. El nou canal de YouTube Fira del Llibre de València TV, ha aconseguit més de 1600 visualitzacions, amb molts més espectadors que els rebuts altres edicions, mentre que el lloc web firallibre.com, ha obtingut més d’11000 visites durant els dies de duració de la Fira del Llibre.

En quant a la programació digital, aquest any la Fira ha apostat per autors de rellevància nacional, com Eva García Sáenz de Urturi, Sandra Barneda, Elvira Lindo, Javier Moro, Bárbara Blasco, Marcos Chicot, Lorenzo Silva, Gonzalo Giner, Ana Merino, Javier Sierra, Eloy Moreno o Ana Merino; i en llengua catalana, com Maria Mercè Roca, Montse Barderi, Marta Robles, o Manuel Baixauli.

La 55 edició ha tingut també una vessant internacional, amb la col·laboració de l’Institut Français, que va participar amb una conversa literària entre Manuel Vilas i Sylvain Prudhomme, i del PEN Argentina, amb converses literàries des de Buenos Aires amb Carlos Skliar i Luisa Valenzuela.

D’altra banda, del 13 al 22 de novembre, la Fira ha realitzat 15 activitats escolars, en les quals han participat més de 1600 escolars, des dels 6 fins els 18 anys. Aquestes activitats s’han realitzat de manera presencial, als propis centres educatius, que disposen de espais a l’aire lliure i salons d’actes adequats a les condicions marcades pels protocols Covid-19. Les escoles participants han expressat la seua alegria al rebre, en un moments en que estan blindades, per la pandèmia, la visita il·lusionant de les activitats de foment lector de la Fira.

Les llibreries, protagonistes de l’e-fira

Les llibreries, on els usuaris encara poden aconseguir el material promocional de la Fira, com xapes o punts de lectura, han sigut les protagonistes de totes les entrevistes realitzades en directe per la Fira del Llibre, a través del canal de YouTube Fira del Llibre de València, Instagram, Twitter, i Facebook, ja que la majoria d’autors i d’autores han ressaltat la seua importància.

Entre altres aportacions, Eva García Sáenz de Urturi ha expressat que un llibrer o llibrera “és un còmplice de lletres”, mentre que Sandra Barneda ha definit les llibreries com “tresors, plens de coses per descobrir”. “Una llibreria és com un oasi, un lloc molt esperançador”, ha assegurat Maria Mercè Roca.

La Fira ha sigut possible gràcies a la col·laboració imprescindible del Ministeri de Cultura, la Generalitat Valenciana, la Direcció General de Cultura i Patrimoni, Diputació de València, l’Ajuntament de València i l’EMT; entre els seus patrocinadors privats destaquen Caixa Popular, Fundació Oceanogràfic-Aguas de València o Random House.