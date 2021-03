‘Lo callado’: tres mujeres, una actriz y el peso de las cosas que no se dicen

Un monólogo pronunciado por una única actriz, pero desde la perspectiva de tres personajes distintos. Así es la propuesta escénica de Lo callado, la obra que la directora y dramaturga castellonense Begoña Tena estrenó el pasado septiembre y que este fin de semana (13 y 14 de marzo, 19 horas) podrá verse sobre el escenario del Teatro El Musical. “Una pieza que da voz a aquello que se calla, y también a las mujeres “mayores” que, de un día para otro, se ven fuera del mercado y se convierten prácticamente en invisibles”, avanza la sala.

“Queríamos hablar de diferentes tipos de mujeres, que se encuentran compartiendo un mismo espacio físico (la casa) durante una noche de eclipse”, explica la autora, ganadora del premio de la Crítica Valenciana y del galardón al mejor texto en los Premios de las Artes Escénicas 2019 por su anterior trabajo, Tórtola. En Lo callado, Begoña Tena aborda desde el humor y la empatía con el público una realidad controvertida y en ocasiones dramática, la de las mujeres silentes que se resignan ante su situación y reprimen sus deseos más íntimos. En un emotivo ejercicio de catarsis, los tres personajes encontrarán la fuerza necesaria para expresar todo lo callado a lo largo de los años.

El gran motor de la función es el extraordinario trabajo de su actriz, Pilar Martínez, que se dirige directamente al público desde tres roles diferentes, cada uno con su particular proceso interior. “Yo le pedí a Begoña que me escribiera un monólogo y me hizo tres… Para mí supuso todo un desafío enfrentarme yo sola a tres lenguajes distintos y a tres mundos al mismo tiempo, y creo que al final lo hemos conseguido”, señala la intérprete, cuyos trabajos teatrales incluyen textos de Bertolt Brecht o José Sanchis Sinisterra, y que también ha desarrollado una trayectoria cinematográfica a las órdenes de directores como Ventura Pons. “Una de las cosas que tuvimos claras desde el principio fue que no hubiera ningún tipo de maquillaje ni caracterización, para conseguir una mayor conexión con el público”, concluye.