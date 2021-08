Dos concerts simfònics de Beethoven inauguren la temporada de Les Arts a Teulada i Alcoi

El Palau de les Arts inaugura la temporada 2021-2022 amb dos concerts de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) a la província d’Alacant sota la direcció de Juanjo Mena. La formació titular de les Arts oferirà un monogràfic de Beethoven a l’Auditori Teulada i el Teatre Calderón d’Alcoi, capital cultural valenciana, els dies 3 i 4 de setembre, respectivament.

El director artístic, Jesús Iglesias Noriega, ha subratllat la importància d’inaugurar temporada fora de València per a un projecte de vocació autonòmica com les Arts i que aposta per desenvolupar "una programació vertebradora i per a tota la ciutadania, més enllà dels voltants de l’edifici dissenyat per Calatrava".

Juanjo Mena, un dels directors espanyols més reconeguts del circuit internacional i acreditat expert en l’obra de Beethoven proposa per a la inauguració de ‘Les Arts és Simfònic’ dues peces imprescindibles del seu catàleg, les simfonies número 4, concebuda per a una orquestra "d’un virtuosisme implacable", i la número 7, "una catedral simfònica d’exuberant sonoritat".

El programa ha sigut exclusivament concebut per a aquests concerts dins de l’aposta per incrementar la presència de les Arts a Alacant, com a complement a accions d’àmbit autonòmic desenvolupades amb Cultura de la Generalitat, com la gira ‘Les Arts amb Tu’ o el tour de ‘Les Arts Volant’ més enllà de la província de València.

Les Arts ofereix també, en col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura en Castelló, una completa oferta artística a la capital de La Plana dins de la Temporada 2021-2022, amb concerts de l’OCV amb Riccardo Minasi, Josep Pons, James Gaffigan i Mark Elder a l’Auditori, una funció de l’òpera ‘Un avvertimento ai gelosi’, de Manuel García, al Teatre Principal i els recitals del Centre de Perfeccionament al Museu de Belles Arts.

Així mateix, les Arts incrementarà la seua presència a la província de Castelló, amb una col·laboració regular amb l’Auditori de Peníscola que començarà aquesta temporada.