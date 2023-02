‘De la foscor a la llum’: la Generalitat Valenciana inaugura una exposició amb obres de Sorolla que passen al patrimoni públic

‘De la foscor a la llum’, la primera exposició de l’any Joaquim Sorolla a València, obri les portes per homenatjar el pintor valencià en el centenari de la seua mort. La mostra, exposada al Palau de les Comunicacions de València, es compon de les 73 obres que la Generalitat Valenciana va comprar a la família Lladró, una operació de 3,7 milions d’euros que implica que part del treball del pintor valencià siga patrimoni públic.

L’exposició, comissionada per Pablo González Tornel, director del Museu de Belles Arts de València, s’inaugura aquest 24 de febrer i estarà oberta fins a l’11 de juny, en què les obres passaran al museu de titularitat pública. La mostra inclou obres de Joan de Joanes, Francisco de Zurbarán, Josep de Ribera, Josep Benlliure i Joaquim Sorolla, que formaven part del patrimoni familiar dels Lladró.

Les obres, 71 pintures i dues escultures, aborden l’evolució de la pintura religiosa de l’edat mitjana, caracteritzada per un cert obscurantisme, fins al tractament de la llum que va universalitzar la pintura de Sorolla. La Generalitat ha volgut jugar amb el doble significat del lema, atés que, literalment, les obres estaven guardades en caixes en un magatzem fins que les va comprar.

La col·lecció Lladró

La col·lecció Lladró va començar a formar-se en els anys huitanta per la família valenciana i incorpora obres del Mestre de Cubells o Joan Reixach, del segle XV; el Mestre d’Artés, Alonso Berruguete o Joan de Joanes, del segle XVI; Juan Sánchez Cotán, Joan Ribalta, Jerónimo Jacinto Espinosa, Josep de Ribera, Rubens, Francisco Herrera el Vell, Francisco de Zurbarán, Juan Valdés Leal, José Antolínez, Antonio Palomino, Margarita Caffi o Baldasare de Caro, del segle XVII. També compta amb obres de José Camarón Boronat, Marià Salvador Maella, Juan Bautista Romero, Vicente López i José Felipe Parra Piquer, del segle XVIII, i Antonio Cortina, Ignasi Pinazo, Josep i Marià Benlliure, Cecili Pla, Joaquim Sorolla, Josep Mongrell, Juli Vila Prades, Víctor Moya i Joan Baptista Porcar, dels segles XIX i XX.

Els treballs per a la commemoració del centenari del pintor es canalitzen en una comissió creada per Presidència de la Generalitat, en què treballaran quatre doctores en Història de l’Art de les universitats públiques valencianes. La comissió està formada per María Inmaculada Rodríguez Moya, doctora en Història de l’Art i professora de la Universitat Jaume I de Castelló; Ester Alba Pagán, vicerectora de Cultura i Societat, doctora en Història de l’Art i professora de la Universitat de València; Pilar Tébar Martínez, directora cultural de l’Institut de Cultura Juan Gil-Albert d’Alacant i doctora en Història de l’Art i Salomé Cuesta Valera, vicerectora d’Art, Ciència, Tecnologia i Societat, doctora en Belles Arts i professora de la Universitat Politècnica de València.