La nau 3 del Parc Central, futura segona seu de l’IVAM en València, es transformarà en un “centre impulsor de la modernitat”. Així ho ha afirmat l’alcalde Joan Ribó durant la presentació oficial d’aquest espai cultural junt amb el conseller de Cultura, Vicent Marzà, la directora del museu, Nuria Enguita, i el regidor i vicealcalde, Sergi Capillo. La seua obertura al públic està prevista per a inicis de 2023, abans de finalitzar l’actual legislatura.

L’edifici d’estil modernista, obra de l’arquitecte Demetrio Ribes, es va construir com un espai auxiliar de l’Estació del Nord i compta amb 1.000 m². La seua àmplia arquitectura industrial facilitarà que siga un espai acollidor de l’art contemporani i altres expressions culturals de gran format, i també diferents disciplines artístiques com la dansa, l’experimentació sonora o la performance.

Tal com ha explicat la seua directora, es construiran dues sales dins de la nau i una cafeteria, a més d’aprofitar les possibilitats que dona l’espai exterior. Una ubicació “emblemàtica”, tal com ha qualificat Marzà, per trobar-se en el Parc Central de València i al costat dels barris Russafa i Melilla. Segons el conseller, serà un espai “amb personalitat pròpia”, “multidisciplinari”, pensat per a “dialogar amb la resta d’espais museístics de la ciutat”.

L’Ajuntament de València ha cedit aquesta nau industrial a la Generalitat Valenciana, qui encomana a l’IVAM la seua adequació. “Estimem que el pressupost d’aquesta obra deu estar entorn dels més de 2 milions d’euros i per això, des de la Conselleria, ja hem previst una primera partida econòmica que es reflecteix en el Pressupost 2021 de l’IVAM per a la tramitació de la licitació del projecte i l’adjudicació de l’obra ”, ha assenyalat Marzà.

“Teixir la ciutat unint barris”

La directora de l’IVAM, Nuria Enguita, ha avançat que en aquest espai es treballaran altres formes de fer art i serà un complement de la seu principal ubicada en Guillem de Castro. “Volem treballar amb artistes contemporanis que necessiten un espai diferent, més obert o més informal per a desenvolupar-se, amb propostes pròximes a la instal·lació, obres multimèdia, projeccions de gran mida o grans formats pictòrics”, ha afirmat.

En aquest sentit, s’ha referit a “la producció d’obra nova o mitjançant una nova disposició d’obres prèviament realitzades per artistes històrics o consagrats; un altre àmbit de treball centrat a generar un context artístic a la ciutat entorn d’una generació de mitjana carrera tant d’artistes com de públics, amb propostes locals, nacionals i globals; i finalment, un espai que busque crear connexions intergeneracionals i que treballe amb artistes molt joves en l’àmbit local en col·laboració amb comissaris, artistes i crítics novells”.

Enguita també ha explicitat que “aquesta seu de l’IVAM tindrà una tercera funció, també molt important, la mediació en un espai de creació col·lectiva”. “Un punt de trobada per a teixir la ciutat unint barris de diferents característiques i condicions econòmiques, socials i culturals. Treballar en aquesta articulació per a enfortir vincles és prioritari en el programa de l’IVAM per a aquest nou espai”, ha assenyalat.