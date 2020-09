“En el món de la cultura hem de continuar vivint i creant”

La companyia Teatre Micalet celebra la tornada als escenaris amb un “regal molt especial”. Maria del Mar Bonet i Borja Penalba gravaran un nou disc en directe els dies 9, 10, 12 i 13 de setembre, quatre concerts que marquen l’inici de la temporada 2020/2021 del Teatre Micalet i per als quals ja no queden entrades. Amb aquest acte la companyia valenciana enceta les celebracions dels seus 25 anys d’història, que van quedar paralitzades per la pandèmia.

Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, acompanyats pel percussionista Antonio Sánchez, registraran al llarg d’aquests quatre dies tan noves composicions que han teixit els darrers anys, com també altres peces “imprescindibles” en el cançoner de la mallorquina. Els dos artistes es conegueren a l’edició de 2013 del Festival de Mim de Sueca. Des d’aleshores mantenen un vincle que volien deixar enregistrat en un treball on la poesia serà la màxima protagonista.

“La poesia és l’alquímia de la literatura, t’ensenya i ens ajuda a viure”, ha dit la cantant mallorquina durant l’acte de presentació a la premsa. D’aquest nou treball ha esbossat algunes línies: serà més íntim, amb un format més proper i senzill, però igual d’intens, i amb un fil conductor marcat per noms d’autors valencians com Vicent Andrés Estellés, Marc Granell, Ovidi Montllor, i també d’altres de parla catalana com Joana Raspall, Joan Valent o Ramon Llull. “M’agrada trobar la bona música per a la bona poesia”, ha dit.

Bonet ha volgut dedicar unes paraules d’agraïment tant al Teatre Micalet, on “sempre és una alegria tornar”, com al públic valencià. L’any 1970, Bonet va actuar per primera volta en aquest “emblemàtic” teatre i mai ha deixat de visitar els escenaris del País Valencià, on diu que Es troba “com a casa”. “Gravar un disc en directe i en València, amb el públic d’aquí, és una de les millors coses que em podrien passar i és una manera de mostrar la meua devoció tant per València com per la poesia valenciana”, ha afirmat la cantant, qui també ha dit que és “un honor” fer-ho amb el valencià Borja Penalba. Aquest serà el quart disc de la cantant enregistrat en directe.

Preguntats per la incertesa dels rebrots, els dos artistes han recalcat que “els teatres i les sales són un dels llocs més segurs” perquè seguixen els protocols de forma “impecable” i que la seguretat “és absoluta”.

“La cultura és tan important com comprar el pa. Jo sóc gran, sóc una persona de risc, però hem d’aprendre a caminar i entendre aquest món nou que ara té un camí diferent”, ha indicat Bonet, qui també ha dit és una oportunitat per a “canviar nosaltres” i aprendre a cuidar “a la gent que ens envolta i a la natura”.

Penalba ha afegit que és imprescindible exigir als municipis i entitats que cuiden la cultura. El cantant s’ha mostrat sorprés de què, al llarg de l’estiu, s’hagen cancel·lat festes patronals o concerts mentre altres locals o bars continuaven oberts. “En el món de la cultura hem de continuar vivint i creant”, ha destacat.

Maria del Mar Bonet ha celebrat darrerament els més de cinquanta anys de vida als escenaris amb una col·lecció de concerts a Grècia, Egipte, Tunis, Itàlia i Cuba. També ha editat la seua primera biografia autoritzada, signada pel periodista musical Jordi Bianciotto. Destaquen distincions com la Medalla d’Or del Govern de les Illes Balears, i el Premi Internacional Miguel Matamores, que lliura anualment la Unión de Escritores y Artistas de Cuba a personalitats internacional que projecten la cultura a través de trajectòries excepcionals.

Una temporada per davant

Els directors artístics de la Companyia Teatre Micalet, Pilar Almeria i Joan Peris, han presentat aquest dimarts la temporada 2020 – 2021, que celebra els 25 anys fent teatre amb segell valencià.

S’estrenarà ‘El malfet d’Inishmaan’, nova producció pròpia, i comptarà amb espectacles com ‘La Bíblia Contada per Xavi Castillo’, de Pot de Plom i ‘Ingovernables’ de la companyia Atirohecho, entre altres.