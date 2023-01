El nou Caixaforum de València va rebre 670.000 visitants en els seus sis primers mesos

El centre Caixaforum València va aconseguir superar els 670.000 visitants en els seus sis primers mesos obert al públic. Des que es va inaugurar el 21 de juny passat, el centre valencià s’ha convertit en el segon més visitat de la xarxa de Caixaforums, després del de Madrid.

L’exposició ‘Faraó. Rei d’Egipte’ s’ha posicionat com l’exposició més concorreguda amb 165.679 visitants, seguida de ‘Horitzó i límit. Visions del paisatge’ amb 133.877, segons apunta la fundació en un comunicat. En total, més de 7,2 milions de persones han visitat els centres Caixaforum i el Museu de la Ciència Cosmocaixa, així com les exposicions itinerants impulsades per la Fundació “la Caixa” durant el 2022. La xifra suposa un augment del 38% de visitants respecte de l’any anterior, en què van visitar els centres gairebé 5,2 milions de persones.

Per centres, el Museu de la Ciència Cosmocaixa ha rebut a 818.940 visitants; Caixaforum Barcelona, 518.809; Caixaforum Madrid, 695.797; el nou Caixaforum València, 670.655; Caixaforum Saragossa, 204.250; Caixaforum Sevilla, 194.790; Caixaforum Palma, 194.332; Caixaforum Girona, 67.632; Caixaforum Lleida, 69.634; Caixaforum Tarragona, 78.242, i Caixaforum Macaya, 51.172.

Programació per al 2023

La pròxima estrena en el centre situat a la Ciutat de les Arts i les Ciències serà la mostra ‘Apollo 11. L’arribada de l’home a la Lluna’, que rememorarà una de les gestes més importants de la història de la humanitat, l’arribada a la Lluna, i aprofundeix en el que va suposar per al progrés de la societat i de les ciències de l’espai. Aquesta exposició, oberta del 2 de febrer a l’11 de juny, evocarà aquella odissea i descobrirà el que ens ofereix el futur espacial.

Entre el 30 de març i el 27 d’agost, Caixaforum València acollirà l’exposició ‘Tattoo. L’art davall la pell’ per acostar els visitants als orígens d’una pràctica ancestral que funciona com a marca identitària i que s’ha convertit en objecte de fascinació i de creació artística contemporània. Aquesta col·laboració amb el Musée du Quai Branly - Jacques Chirac abordarà el múltiple paper social i antropològic dels tatuatges i analitzarà el ressorgiment d’aquest fenomen amb més de 150 obres històriques i contemporànies procedents de diverses regions del món; entre aquestes, una vintena de models de silicona tatuats per mestres d’aquest art de diferents països.

El 13 de juliol serà el torn de ‘Còmic. Somnis i història’, que fins a finals d’octubre reivindicarà aquest art com a eina de reflexió sobre el present i el futur i com a poderós mitjà de creació de realitats paral·leles, mons imaginaris, utopies i distopies. Aquesta exposició de producció pròpia presentarà l’obra dels grans mestres universals i de clàssics del còmic d’Espanya, amb noms com Richard Felton Outcault, Winsor McCay, Milton Caniff, Hergé, Claire Bretécher, Alex Raymond, Will Eisner, Frank Miller, John Romita, Jack Kirby, Alan Moore, Moebius, Hugo Pratt, Quino, Francisco Ibáñez, Laura Pérez Vernetti, Purita Campos, Juanjo Guarnido, Goscinny i Uderzo, Alberto Breccia, Enki Bilal o Robert Crumb.

I fins al 8 pròxim de gener, els visitants de Caixaforum València podran continuar gaudint de ‘Horitzó i límit. Visions del paisatge’, una mostra de pintura, fotografia i vídeo per a reflexionar sobre com la creació del paisatge ha determinat la percepció de la natura en els últims segles. ‘Faraó. Rei d’Egipte’ seguirà oberta al públic fins al 26 de febrer, mentre que l’espai de trobada, experimentació i debat sobre l’ús de la intel·ligència artificial ‘#LANUBE{IA}’ estarà oberta fins al 23 de juliol.