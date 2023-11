La novel·la familiar, el dol i les relacions amoroses, a debat en La Nau

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, acollirà dijous que ve, dia 2 de novembre, a les 19, el debat ‘Les relacions amoroses i la novel·la familiar’, amb motiu de la publicació del llibre Dime, de Dolors López Alarcón. L’acte, que s’emmarca en les activitats de l’Escola Europea de *’Pensament Lluís Vives i del cicle de Dones Creadores, se celebrarà a l’Aula Magna.

El debat serà presentat per la vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València, Ester Alba i comptarà amb les intervencions de la vicepresidenta segona de les Corts Valencianes, Gabriela Bravo, la presidenta del Consell Escolar de l’Estat, Encarna Cuenca i Dolors López Alarcón. L’Escola Europea de Pensament Lluís Vives és un projecte cultural, impulsat des del Vicerectorat de Cultura i Societat, que es configura com un espai per a la reflexió i el debat participatiu i crític sobre els assumptes d’actualitat.

Dime és una novel·la que explora les raons per les quals una dona no és capaç de trencar amb una mala relació amorosa que es prolonga en el temps. La mort d’un familiar li obrirà el camí cap a la resposta caminant per la seua “novel·la familiar”, iniciant un viatge per les emocions, els records i els secrets familiars que condicionen la nostra manera d’estimar, segons informa la universitat en un comunicat.

Dolors López Alarcón és professora i experta en comunicació, direcció i coordinació de grups. Des del 2021, forma part del primer Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, on exerceix de vicepresidenta. Va ser consellera en el Consell d’Administració de Ràdio Televisió Valenciana durant tres legislatures i regidora d’Igualtat, Cultura i Festivals a l’Ajuntament de Benicàssim. L’escriptora col·labora amb el Ministeri de Sanitat en la prevenció del suïcidi, un tema sobre el qual ha escrit guies i articles com Tractament del suïcidi als mitjans de comunicació o Cómo hablar con nuestro alumnado del suicidio, a més de Te nombro, que va rebre el premi Túria a la millor contribució literària el 2020. També ha liderat projectes de cooperació internacional per a formar a professionals de la comunicació en matèria de gènere i ha orientat responsables de recursos humans sobre com evitar l’assetjament laboral.

Gabriela Bravo és fiscal i vicepresidenta segona de les Corts Valencianes. En la legislatura passada va ser consellera de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana i anteriorment vocal del Consell General del Poder Judicial. És llicenciada en Dret per la Universitat de València i ha sigut presidenta de la Unió Progressista de Fiscals. Durant la seua trajectòria, ha posat en marxa l’Oficina de Denúncies especialitzada en violència de gènere, va rebre la medalla al mèrit professional de l’Escola Espanyola de Mediació i Resolució de Conflictes i Diari de Mediació, en reconeixement a la seua faena duta a terme en aquest àmbit. Una de les seues últimes aportacions ha sigut la creació del Fòrum Valencià per a l’Abolició de la Prostitució el 2021, des del qual s’ha posicionat com a líder del moviment abolicionista de la prostitució des de les institucions a Espanya.

Encarna Cuenca és la presidenta del Consell Escolar de l’Estat, el màxim òrgan consultiu del Govern en matèria educativa. Diplomada en Magisteri i llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València, ha sigut mestra de Primària i professora de Plàstica en Secundària. Ha desenvolupat diverses i importants responsabilitats en la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Comunitat Valenciana. Des de setembre del 2015 fins al seu nomenament com a presidenta del Consell Escolar de l’Estat el 2021, ha sigut presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.