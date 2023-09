La Universitat de València presenta l’exposició ‘Andreu Alfaro. Dibuixar l’espai’ al Centre Cultural La Nau

La Universitat de València inaugura aquest dijous, 21 de setembre, a les 20 hores, a la Sala Acadèmia de La Nau, l’exposició ‘Andreu Alfaro. Dibuixar l’espai’, projecte que ret homenatge a un dels imprescindibles de la cultura comissariat per l’artista Artur Heras i el professor Anacleto Ferrer, dos bons coneixedors de l’obra d’Alfaro.

La mostra, que es podrà visitar a la Sala Acadèmia del Centre Cultural La Nau fins al pròxim 12 de novembre, ha sigut presentada aquest dijous per la vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València, Ester Alba i els comissaris de l’exposició.

Amb més de 150 peces entre dibuixos, escultures, fotografies, esbossos escultòrics i quaderns de dibuix ‘Andreu Alfaro. Dibuixar l’espai’ proposa un recorregut pel procés creatiu de l’artista, on es va descobrint la seua passió per la forma, guiada sempre pel dibuix i representada en diverses facetes: el dibuix, la fotografia, la pintura i, finalment, l’escultura, per la qual serà conegut i reconegut internacionalment.

La vicerectora ha destacat el caràcter d’Alfaro com a “artista autodidacta, lector incansable, viatger atent al món del seu temps i ciutadà compromès amb els valors de la llibertat, la democràcia, amb el seu país i la seua cultura”. En aquest sentit, el comissari Heras ha recordat: “Alfaro no treballava l’abstracció, sinó que les seues peces arranquen des d’una vivència molt vinculada amb la connexió amb la vida quotidiana”. Així mateix, ha remarcat la “fascinació” d’Alfaro pel cos humà, “que plasma de forma permanent a la mostra tant com a dibuix sobre paper com amb les escultures”.

“El dibuix d’Alafaro és elegant, subtil, obert, amb traços molt suggeridors. És la principal forma d’expressió i comunicació de l’artista”, ha assenyalat el professor Ferrer, ressaltant la faceta escultòrica d’Alfaro “com una necessitat física que naix quan arriba a l’extrem del paper; una necessitat de continuar dibuixant en l’espai”.

En definitiva, com ha expressat la vicerectora, “L’obra d’Alfaro és universal, canviant però coherent, on la simplicitat de formes s’alia amb la complexitat espacial per a centrar-se en l’emissió de missatges que interpel·len sempre a qui la contempla”.

L’exposició, ha estat produïda pel Vicerectorat de Cultura i Societat, el Centre Cultural La Nau i l’Ajuntament de Gandia, en col·laboració amb l’Espai Alfaro. Després del seu pas per la Casa de la Cultura Marqués de González de Quirós de Gandia, coincidint amb el 40 aniversari de la Universitat d’Estiu, la mostra arriba a La Nau incorporant nous elements i peces per a completar la visió pel trajecte professional i vital de l’obra d’Alfaro.

El taller de l’artista: sala de màquines del procés creatiu

Per a Alfaro, el taller representa la “sala de màquines” del procés creatiu; és l’espai on imagina, dibuixa, projecta i executa les seues obres. La seua manera de treballar i donar forma a les seues peces cobra sentit ací a partir de tres elements claus per a l’artista: la seua biblioteca, els seus quaderns de treball i, finalment, les maquetes.

Com a bon lector, Alfaro acumula una bona biblioteca amb llibres de totes les disciplines que alimenta la seua curiositat i impulsa gran part de les seues obres. D’aquesta curiositat insaciable donen compte també els seus quaderns de treball, on afloren les seues cavil·lacions personals, anotacions de lectures, esbossos d’escultures… Entre el centenar que l’artista va conservar s’exposen per primera vegada una àmplia selecció amb aquesta mostra.

És com a escultor vocacional la seua faceta més reconeguda internacionalment. En els processos previs a la construcció d’una escultura de mitjà o gran format, l’enorme quantitat de dibuixos i maquetes que l’artista deixa darrere abans de donar forma definitiva, conformen un xicotet univers d’experiments materials, laboratori i provatures d’escala que adquireixen, com l’esbossat dels quaderns, rellevància estètica substantiva.

L’exposició es pot visitar a La Nau de dimarts a dissabte, de 10 a 14 i de 16 a 20 hores, i diumenge i festius, de 10 a 14 hores. L’entrada és lliure

També es poden reservar visites guiades gratuïtes a través del servei de voluntariat cultural, contactant al telèfon 9635 31076 o enviant un correu electrònic a visites.guiades@uv.es.