El Gobierno de Carlos Mazón no logra cerrar la “crisis sin precedentes” en Educación que enfurece al profesorado

Una “crisis de gestión sin precedentes”. Es el diagnóstico del sindicato UGT del País Valenciano sobre el caótico proceso de adjudicación de plazas docentes que pilota el conseller de Educación, José Antonio Rovira, y que mantiene en vilo a miles de profesores. A apenas nueve días para su incorporación a sus respectivos centros docentes, las listas con los destinos de unos 6.000 interinos de Secundaria no se han publicado aún mientras el enfurecimiento de los profesores aumenta en pleno agosto. El departamento de Educación incumplió este lunes el plazo máximo que estableció el conseller del PP para publicar la lista de los interinos, aunque este martes a mediodía ha logrado sacar la de Infantil y Primaria. Sin embargo, la lista de interinos de Secundaria, con unos 6.000 docentes, aún se resiste y no ha sido publicada. Además, según fuentes sindicales, las listas de este martes contienen errores, aunque de menor entidad.

El Gobierno valenciano se salta su último plazo para dar destino a 12.000 docentes y ahonda la preocupación del profesorado

Los sindicatos, a modo de trabajo de chinos, repasan uno a uno los docentes en las listas y comprueban que los errores detectados en la primera adjudicación del pasado 10 de agosto se hayan subsanado y que las puntuaciones estén correctamente ordenadas (cada incorrección, en un nefasto efecto dominó, afecta al resto de la lista). “Lo que más nos preocupa es que las personas, por puntuación, estén bien ordenadas y que la adjudicación sea correcta”, explica a elDiario.es un sindicalista.

La primera crisis de gestión del Gobierno autonómico de Carlos Mazón se inició el pasado 10 de agosto cuando se publicaron, con un notable retraso respecto a años anteriores, las listas de plazas docentes repletas de errores. Además, la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, se ausentó de su despacho —por motivos familiares, según la Conselleria de Educación— poco después de su nombramiento, el pasado 28 de julio, y no volvió hasta el 10 de agosto. Un hecho que ha escandalizado aún más a la comunidad educativa.

Varios docentes, así como representantes sindicales, se han concentrado a primera hora de este martes a la entrada de la Conselleria de Educación, en la avenida de Campanar de Valencia, para exigir explicaciones. Gemma Martín, del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), ha advertido que el profesorado “ya ha explotado” ante la inédita situación. “Muchos están preocupados porque no saben dónde irán y eso implica que no pueden alquilar un piso y que no saben si tendrán que cambiar a sus hijos de escuela por un posible cambio de localidad”, ha afirmado Martín en declaraciones recogidas por Europa Press.

La representante del sindicato mayoritario en Educación ha informado de que los responsables de la conselleria no se atreven a dar fechas concretas ante los recurrentes desbarajustes en las listas de adjudicaciones de plazas y ha advertido de los problemas que pueden ocasionar en la planificación del inicio del curso. “La gente llegará justa para prepararse los programas. Van a ser semanas complicadas”, ha augurado la sindicalista del STEPV.

Xavi Angulo, delegado de Educación de UGT-PV, se ha referido a la situación “angustiosa” que vive el profesorado en plenas vacaciones estivales. El proceso de adjudicación de plazas, recuerda Angulo, es “una gestión ordinaria independientemente del poder político o del partido político que entre a gobernar y siempre se ha hecho correctamente y, por tanto, este año se tenía que haber cumplido con el calendario antes de la finalización del mes de julio”.

El delegado sindical también ha alertado de un posible “colapso” en el sistema con las adjudicaciones ordinarias de septiembre. UGT ha tachado de “inadmisible” e “injustificado” el sonado retraso en la publicación de las listas y alerta de que la caótica situación “irremediablemente” condicionará el inicio del curso escolar 2023-2024, previsto para el próximo 1 de septiembre para el personal docente y para el 11 de septiembre para el alumnado de casi todos los niveles educativos.

En la misma línea, el sindicato Comisiones Obreras considera que el aplazamiento “inusual” e “injusto” de las adjudicaciones de este curso podría traducirse en “más retrasos acumulados e incidencias graves en diferentes gestiones, como por ejemplo el alta en nómina”. CCOO ha anunciado en un comunicado que sus servicios jurídicos estudian emprender acciones legales por una posible vulneración del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Educación culpa a un programa informático de 1999

Por otro lado, el subdirector general de Personal de la Conselleria de Eduación, Josep Pascual Hernández, ha explicado a primera hora de este martes que las adjudicaciones que “más problemas” han causado son las de los profesores técnicos de Formación Profesional ya que, al integrarse en el cuerpo de Secundaria, “la herramienta informática no estaba preparada ni testada y estos desajustes han sido los que han generado esta situación”. Pascual ha indicado que el problema radica en “sectorizar los cuerpos y las especialidades” y ha lamentado que por el problema informático, cuando “ya está todo a punto, se vuelve a desajustar”.

“Es evidente que si eso se hubiera planificado posiblemente en tres o cuatro meses o incluso en medio año se hubiera podido resolver. Pero evidentemente cuando nosotros llegamos ahí nos encontramos ante todas las tareas que quedaban pendientes y con la herramienta informática que estaba sin poder aplicar”, ha apuntado.

El subdirector general de Personal ha informado de que el programa utilizado para el proceso de adjudicaciones data de 1999 y ha afirmado que en su momento fue una herramienta “muy compleja” pero que, con el paso del tiempo, “no se ha ido adecuando a las nuevas situaciones”.

Josep Pascual también ha manifestado que la dirección general de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (DGTIC) solicitó en 2020 la renovación del programa y la creación de una nueva herramienta informática de mayor capacidad para poder determinar las implementaciones nuevas de todos los procesos pero, según ha dicho, la Conselleria de Educación, entonces dirigida por Compromís en el Ejecutivo del Pacte del Botànic, consideró que la situación no era prioritaria“ y ”se desestimó“.

El PSPV reprocha a Mazón que “siga de vacaciones en pleno caos”

La portavoz del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, Rebeca Torró, ha acusado al president Carlos Mazón de poner “en grave peligro” el inicio del curso escolar al mantener a miles de docentes “sin saber dónde impartirán clases” en medio de un “infierno”. Torró ha reprochado a Mazón que siga de vacaciones en pleno caos“ y ha señalado que ”una vez más“ el Gobierno del PP y Vox ”demuestra su insolvencia en la gestión y su incapacidad para gobernar“.

La portavoz socialista considera que “el PP está avanzando en su hoja de ruta para desmantelar los servicios públicos” y sostiene que lo sucedido con el proceso de adjudicaciones “solo es un paso más para acabar con el acceso a la educación pública y de calidad en la Comunitat Valenciana”.

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, “es capaz de echar la culpa a todo el mundo, pero sigue sin dar explicaciones y no asume su responsabilidad”, afirma Rebeca Torró, quien ha acusado al PP de haberse “cargado un sistema que en los últimos ocho años ha funcionado perfectamente”.

La síndica del PSPV-PSOE también recuerda que el departamento de Educación “ha generado una factura económica y personal incalculable a todos estos profesores y sus familias” y reitera la petición de comparecencia del conseller Rovira en la cámara autonómica.