La hermana de un financiador del PP pide a la jueza del 'caso Azud' que le devuelva el dinero de su caja fuerte

Las hermanas del empresario Vicente Prieto, presidente de la extinta constructora Secopsa, quieren recuperar los 380.000 euros que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil halló en sendas cajas de seguridad durante los registros del 'caso Azud'. María Amparo Prieto era titular de una caja fuerte en una entidad bancaria que contenía 300.000 euros en su interior. Su hermana María del Carmen almacenaba 80.000 euros en “billetes de alto valor” en la suya, según reza un auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia que figura en el sumario del 'caso Azud' al que ha tenido acceso elDiario.es.

Cada una posee una participación del 8,98% de la mercantil Saprico, de la extinta constructora Secopsa, investigada en la causa y presidida por Vicente Prieto. La firma, sólo entre 2006 y 2008, obtuvo casi 100 millones de euros en adjudicaciones del Consistorio. De rebote, aportó fondos a la campaña electoral de Rita Barberá del 2007 a través del entramado del Grupo Laterne, tal como ha acreditado la investigación de la pieza separada A del 'caso Taula' tras la confesión de un arrepentido.

La defensa de María del Carmen Prieto, también imputada en el 'caso Azud', pidió en un recurso que se les devolvieran los fondos. Sin embargo, la instructora considera que “ni tan siquiera en su recurso proporciona dato alguno que permita comprobar el origen del dinero”. La magistrada Pepa Tarodo recuerda que “la necesidad de guardar dinero fuera de los cauces legales era la consecuencia lógica a la actividad delictiva desplegada” en la presunta trama de corrupción.

Investigación de la Agencia Tributaria

Además, la “abultada cantidad de metálico intervenido” está siendo investigada por la Agencia Tributaria. La mujer, agrega el fiscal anticorrupción Pablo Ponce, no ha acreditado “el origen y la trazabilidad” de los fondos, contenidos en sobres.

Lejos de ser devueltos los 380.000 euros en metálico, la Agencia Tributaria, en funciones de auxilio judicial, debe determinar la posible regularización de los fondos.

La letrada Francisca Ríos, encargada de la defensa de María del Carmen Prieto, lamenta en su recurso el “precinto y retención” de la caja fuerte a nombre de su clienta en la sede de Caixabank en la calle del Pintor Sorolla número 2 de Valencia.

El escrito alega una “absoluta indefensión” y reprocha a la jueza que presuma “el origen ilícito del dinero únicamente porque no estaba invertido en un producto financiero que no produjera beneficios”. “El dinero se encontraba depositado en una entidad bancaria y no enterrado en el jardín”, alega la letrada en referencia a los “billetes de alto valor” en sobres escondidos en una caja fuerte.