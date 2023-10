Los investigadores de ArqueoAntro hallan los restos de seis personas fusiladas del campo de concentración de Moncofa, en Castellón

El equipo de ArqueoAntro ha hallado en un huerto entre Nules y Moncofa un total de seis cuerpos que se corresponderían con personas detenidas en el campo de concentración de Moncofa y a las que se fusiló el 28 de marzo de 1939, unos días antes de que finalizara la Guerra Civil.

Según ha explicado a EFE Alejandro Calpe, arqueólogo y miembro fundador de ArqueoAntro, se está trabajando en una parcela entre esos dos términos municipales donde se buscaba, en principio, a cuatro personas, cuyos familiares estaban localizados.

Esa parcela, de grandes dimensiones, está en la zona Belcaire y se ha trabajado con una máquina para localizar a personas fusiladas y enterradas en la conocida como “Fosa del chófer”; finalmente se empezaron a encontrar restos humanos en la linde de esta parcela, y siguiendo la misma es cuando se han encontrado ya hasta seis cuerpos.

Identificación de los cuerpos

Ahora comienza el trabajo de tomar muestras de ADN y analizarlas para identificar los cadáveres. Se podrán contrastar con los familiares de las cuatro personas que se buscaban en un principio y se trabajará, mediante una investigación, por identificar al resto.

Mientras, los trabajos continúan siguiendo esa linde y no se descarta que se puedan encontrar más restos de fusilados en Moncofa, pues queda todavía un 30% de la parcela por revisar, explica el arqueólogo.

Se continuará con las labores mientras dure la financiación aportada por el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, que hizo una primera aportación de sus fondos y cuando vieron que se alargaban los trabajos, hicieron una petición en redes sociales para contar con nuevas aportaciones y poder buscar en toda la parcela.

Además, ArqueoAntro aporta su trabajo y mano de obra para concluir con los trabajos en esta zona del término municipal de Nules.

Trabajos sin financiación institucional

Los trabajos iniciales de georradar, recuerda el experto, los financió la Diputación de Castellón en 2021, pero ahora no se dispone de ninguna financiación institucional y, “vistas las declaraciones de la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, de que este asunto no es una prioridad y de que no tienen competencias en él”, no esperan contar con más apoyo público.

ArqueoAntro sigue trabajando en otras exhumaciones en la Comunitat Valenciana, como en Sueca -con financiación pública- y Xàtiva (ambas en la provincia de Valencia); en Sueca, los trabajos ya están en la fase final de campo y en Xàtiva se hallan en una fase más inicial, y también buscan restos de represaliados en Paterna.