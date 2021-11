Un joven sufre una agresión fascista en Valencia por llevar el lema 'Working Class' en la ropa

Un joven de 22 años de edad ha denunciado haber sufrido una agresión fascista a mano de un grupo de encapuchados de ideología neonazi en las proximidades de la avenida Blasco Ibáñez de València poco después del partido de La Liga que enfrentaba en la tarde del domingo al Valencia CF con el Atlético de Madrid en el campo de Mestalla, según denunciaba una amiga del agredido a través de su perfil de Twitter. Su supuesto 'delito', vestir una sudadera con el lema 'Working Class'.

M’acabe d’assabentar que a un amic meu li han pegat una pallissa quan eixía de casa uns nazis de Yomus per portar una samarreta que deia “working class”. Sense més i al crit de “esto es el Reino de Valencia” l’han mamprés amb ell deu nazis a patades i punyades. Està a l’hospital. — La Fallera del País Valencià (@CorinaLarssen) 7 de noviembre de 2021

Tal y como relataba el agredido en declaraciones a elDiario.es mientras esperaba para presentar la denuncia en la Ciudad de la Justicia de València, el ataque se produjo cuando se encontraba en la calle Serpis y se dirigía a casa de su novia, con quien había quedado: "Entonces se me acercó un encapuchado que llevaba un ladrillo en la mano y me dijo '¿qué llevas ahí?', y yo me quedo sorprendido porque no sé a qué se refería".

En ese momento, explica que recibe el primer golpe que le tira a tierra y acto seguido echa a correr: "Enseguida me alcanzan varias personas más y me acorralan, me tiran al suelo y comienzan a golpearme y a tirarme sillas mientras gritaban '¡Viva València! ¡Esto es València! ¡Esto es el Reino de Valencia!".

En cuanto pudo conseguir ponerse de pie, salió corriendo y se refugió en un bar, donde pidió ayuda. Desde allí se trasladó a Urgencias, donde fue atendido y se le realizó un parte de lesiones en el que consta un bulto de unos cinco centrímetros de diámetro en la zona tempoparietal en el lado derecho de la cabeza; un eritema lineal en la zona anterior del cuello; rasguños en el hombro izquierdo con dolor en la articulación; rasguños en la zona lateral derecha del abdomen, hematomas y rasguños en ambas rodillas; y dos hematomas importantes con solución de continuidad en la pierna derecha.

Ahir mentre estava fent-me una cervesa amb els meus pares a València el grup ultra yomus va agredir un xic que es va refugiar al bar on estava. Mentre contava què li havia passat, ens vam asabentar que era per portar una sudadera que hi ficaba "working class". — Maite (@Maite_Puglia) 8 de noviembre de 2021

Otra usuaria de esta red social explicaba también que había sido testigo de la agresión "mientras estaba tomándome una cerveza con mis padres": "El grupo ultra Yomus agredió a un chico que se refugió en el bar en el que estaba". Según relataba esta joven, "mientras contaba lo que le había pasado, nos dimos cuenta de que era por vestir una sudadera en la que ponía 'Working class'". Sin embargo, el joven no puede asegurar que sus agresores pertenecieran a los seguidores ultras del Valencia, "neonazis sí que eran".

El agredido no encuentra otra explicación al ataque mas que el hecho de que "yo no era nazi", ya que, tal y como explica, tan solo estaba caminando por la calle con una sudadera en la que se podía leer 'Working class', sin ninguna connotación en concreto más allá de la marca, pero que "solo pudo ver el primero que me atacó, el resto imposible".