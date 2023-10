La justicia tumba el recurso de Lo Rat Penat contra la colaboración de la AVL con el IEC y la Universitat de Balears sobre la unidad de la lengua

La justicia ha tumbado el recurso interpuesto por Lo Rat Penat contra el convenio de la AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua) para trabajar un normativa de la lengua inclusiva y unitaria con la Sección Filológica del Institut d'Estudis Catalans (IEC) y la Universitat de Balears.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV (Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valen ciana) ha desestimado los dos argumentos de infracción formal y de fondo del acuerdo presentado por esta entidad.

Destaca que Lo Rat Penat, colectivo secesionista y contrario a la existencia de la AVL porque trabaja con los postulados filológicos internacionales que mantienen la unidad de la lengua del valenciano con el catalán, para combatir este convenio de la academia, ha defendido su legitimación estatutaria para normativizar la lengua. Pero el tiro le ha salido por la culata y la justicia ha vuelto a avalar su decisión.

Así el tribunal señala que el convenio suscrito no tiene una naturaleza normativa, sino que se trata de “un protocolo general de actuación que comporta una mera declaración de intenciones de contenido general”, por lo que no es preceptivo un dictamen del Consell Jurídic Consultiu y tampoco supone una transferencia de competencias a un órgano distinto a la AVL. De este modo no vulnera la legislación que regula a esta institución ni contraviene el Estatuto de Autonomía.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.