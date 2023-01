Agró exige una multa de 200.000 euros a los impulsores del polémico PAI de la Torreta (Godella) por la destrucción de una especie protegida

Acció Ecologista-Agró ha presentado una denuncia ante la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica por la destrucción parcial de la población de teucrium edetanum en el paraje de la Torreta del Pirata, en la localidad valenciana de Godella, por el Programa de Actuación Integrada (PAI) del sector 31-32, conocido como Canyada de Trilles. Se solicita una multa de 200.000 euros para los impulsores de este PAI (el Consistorio y el agente urbanizador), así como la paralización de las obras como medida provisional para salvaguardar la población de esta planta catalogada como “vigilada”.

El pasado 6 de octubre, el Ayuntamiento de Godella aprobó en un pleno extraordinario la prórroga del PAI de la Canyada de Trilles y la modificación del convenio urbanístico para este proyecto, que implica la “destrucción” del paraje natural de la Torreta del Pirata y la construcción de 447 viviendas.

Esta aprobación, aseguran los ecologistas, se produjo sin la necesaria autorización expresa de la Conselleria responsable en materia de Medio Ambiente, ya que conlleva la destrucción de la población de una especie vegetal, teucrium edetanum, presente en esa zona y que está incluido en el anexo III del Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada.

Como especie catalogada como “vigilada”, advierten desde Agró, esta prohibida su recolección, tala, mutilación o destrucción, aunque la norma posibilita un levantamiento excepcional de estas prohibiciones mediante una autorización expresa de la Conselleria, “tal y como advertimos al Ayuntamiento durante el proceso de información pública de este proyecto”.

Sin embargo, lamentan, tanto el Consistorio como el agente urbanizador “obviaron esta advertencia, iniciando las obras de urbanización del sector”. Así, recuerdan los ecologistas que el 15 de noviembre, a petición de Acció Ecologista, técnicos del servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000 de la Conselleria se desplazaron hasta la zona de la Torreta del Pirata y, pese a que las obras comenzaron el 17 de octubre, “todavía pudieron localizar diferentes ejemplares de teucrium edetanum”.

De hecho, prosiguen, la Conselleria comunicó al Ayuntamiento de Godella que, para urbanizar la zona en la que está presente esta especie dentro del PAI, deberían pedir la autorización expresa, según regula el Decreto del Consell 70/2009, de 22 de mayo, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada, tal y como advirtió Agró.

No obstante, la Generalitat no abrió ningún expediente sancionador de oficio ni paralizó las obras porque “no pudo constatar la presencia anterior del teucrium edetanum en las zonas ya alteradas por los trabajos de urbanización”. Sin embargo, en la denuncia que ahora presenta la organización ecologista “sí que aportamos pruebas que confirmaron la existencia previa de esta especie 'vigilada' en terrenos que ya han sido alterados por las obras”.

En colaboración con la asociación 'Salvem la Torreta. Pulmó verd de Godella', los ecologistas consiguieron fotografías geolocalizadas de ejemplares de teucrium edetanum que “demostrarían la destrucción de núcleos de esta especie endémica en la zona a urbanizar por parte del agente urbanizador, sin la correspondiente autorización expresa de la Conselleria”.

Estos hechos, tal y como se ha argumentado en la denuncia, podrían suponer una infracción administrativa tipificada como grave en la ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con multa de entre 2.001 y 200.000 euros -Agró ha solicitado a la Administración autonómica que abra un expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Godella y el agente urbanizador-.

De igual modo, han solicitado la paralización de las actuaciones como medida provisional para proteger los ejemplares de teucrium edetanum que todavía perviven en la Torreta del Pirata hasta que se tramite la correspondiente autorización y se apliquen las medidas compensatorias y correctoras que dicta la ley. Y, en el caso de que se deniegue la autorización, que se repare el daño ocasionado.

Además, los ecologistas han planteado a la Generalitat que la sanción sea la máxima posible, 200.000 euros, ya que el Consistorio y el agente urbanizador fueron alertados de la presencia de esta especie “vigilada”, tanto por Acció Ecologista-Agró como por decenas de vecinos, durante la fase de alegaciones al proyecto. “Y como sucede habitualmente con este consistorio, hicieron caso omiso a las aportaciones y las advertencias de la ciudadanía en materia de defensa del medio ambiente”, concluyen desde la organización ecologista.

Desde la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica han confirmado a elDiario.es que, en efecto, se trata de una especie 'vigilada' y que todavía no tienen constancia de la denuncia realizada por Agró. No obstante, apuntan que en el momento en que reciban el escrito, procederán a realizar una inspección 'in situ' para comprobar la situación de este ejemplar de flora sobre el terreno y, en consecuencia, adoptar las medidas que correspondan.