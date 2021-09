El retiro de la chimpancé Suzie en un centro de recuperación de primates tras 25 años de cautiverio en el circo y en una finca de El Campello

La Guardia Civil de Alicante ha realizado una importante labor en la cesión de Suzie, una chimpancé de 48 años que vivía en cautiverio desde hace 25, cuando se jubiló del circo en el que trabajaba. Hace cinco años, su último compañero de especie en la finca murió, y desde entonces Suzie vivía sola.

A las 9 de la mañana del pasado viernes 17 de septiembre, la Guardia Civil acudió a la cita con la propietaria de Suzie en su finca privada de El Campello, en la que vivía la chimpancé desde hace 25 años, después de que el circo en el que trabajaba cerrara sus puertas al público. A sus 48 años de edad, vivía sola en su jaula. Sus propietarios, que residen en Bélgica, la visitaban un par de veces al año y un empleado contratado por la familia, acudía a la finca para limpiar y alimentar al animal a diario. Su último compañero de especie murió hace cinco años.

Hace 11 años, la Fundación Mona se interesó por este caso promovidos por otra asociación. La Fundación Mona, con sede en Girona, creó un centro de recuperación de primates hace dos décadas y desde entonces acogen ejemplares que viven en cautiverio con propietarios privados. En el centro, dan alojamiento a chimpancés a los que cuidan hasta el final de sus días, y que vivirán a partir de entonces con otros miembros, cubriendo las necesidades específicas para su especie. En 2018 la fundación se trasladó por primera vez hasta Alicante para conocer a Suzie, pero no lograron que la propietaria accediera a separarse de ella voluntariamente.

El Ayuntamiento de El Campello también había instado en numerosas ocasiones a la Generalitat para que el animal fuera trasladado a unas instalaciones dónde recibiera los cuidados adecuados.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Alicante ha trabajado de forma activa en el caso de Suzie desde hace más de veinte años. Desde el momento en el que se tuvo constancia de su llegada a la provincia, se han realizado inspecciones frecuentes de las instalaciones, del estado de salud del animal y las relativas a la documentación obligatoria. La Guardia Civil ha iniciado numerosos expedientes por infracción administrativa contra los propietarios por diversos motivos, tales como carecer de autorización para la posesión de animales potencialmente peligrosos, carecer de seguro de responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar el primate, no tener asociado un veterinario colegiado a las instalaciones, etc. Sin embargo, no existe ilegalidad en la tenencia de Suzie, dado que su propietaria la poseía con anterioridad a la ratificación por España del actual Convenio CITES, a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Por otro lado, el estado de salud, higiene y cuidados que recibía la chimpancé eran adecuados.

La involucración de los agentes de la Sección del SEPRONA de la Guardia Civil de Alicante ha sido vital en la cesión de Suzie. Después de varios años, la confianza depositada en la Guardia Civil por la propietaria de la chimpancé, permitió que, finalmente, el pasado viernes accediera de forma voluntaria a ceder el animal a la Fundación Mona, convencidos de que esto supondrá una mejor calidad de vida para Suzie.

En el acto de entrega del animal y formalización de la cesión estuvieron, además de los agentes del Seprona de Alicante y Jijona, dos veterinarias de la Oficina Comarcal Agraria (Ocapa) de l’Alacantí, organismo perteneciente a la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. Además acudió Olga Feliu, la directora de la Fundación Mona, acompañada del veterinario de la Fundación y de un equipo especializado para realizar el traslado del animal, que ha sido en furgoneta, desde Alicante hasta Girona. Previamente, en el mes de abril, los miembros de la Fundación estuvieron en Alicante y realizaron un chequeo para conocer el estado de salud en el que se encontraba la chimpancé.

La entrega fue conmovedora, de un lado por la alegría expresada por los miembros de la Fundación y las propias Autoridades presentes, y por otro por la nostalgia de la dueña, que se siente muy vinculada afectivamente al animal.