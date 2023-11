El incendio de Montitxelvo sigue activo y quema ya 2.580 hectáreas en un perímetro de 38 kilómetros

El incendio forestal declarado el jueves en la localidad valenciana de Montitxelvo sigue activo y ha alcanzado las 2.580 hectáreas quemadas y un perímetro de 38 kilómetros. Alrededor de 300 efectivos de diferentes servicios y cuerpos participan en el dispositivo de extinción, también cuatro medios aéreos que han actuado a lo largo del día.

La evolución de las llamas ha obligado a desalojar desde el inicio del fuego los municipios de Castellonet, Terrateig y las zonas de la Ermita de Ador, Monte Corona y la Llacuna de Villalonga, que suman unas 850 personas evacuadas, mientras que los confinamientos se mantienen en Potries, Font d'en Carrós y Ador, con unas 6.000 personas en total, según la información de Emergencias de la Generalitat.

Concretamente, los municipios afectados por el fuego, que ha alcanzado las 2.580 hectáreas de terreno quemado y los 38 kilómetros de perímetro, son Montitxelvo, Aielo de Rugat, Llocnou de Sant Jeroni, Ador, Castellonet de la Conquesta, Vilallonga y Terrateig.

La consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, que ha realizado desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) seguimiento y balance de las tareas de extinción llevadas a cabo a lo largo de la jornada, ha señalado que la previsión meteorológica “sigue siendo adversa”.

No obstante, ha avanzado, con “cierta cautela”, un “cambio positivo” en la situación, puesto que la parte inferior del fuego está “contenida por el momento”, con lo que se ha conseguido que no haya saltado el río Serpis y que no traspase a la provincia de Alicante.

Se espera una mejora meteorológica

De cara a la jornada de este sábado, ha indicado que los responsables esperan que la previsión meteorológica “mejore” para que se puedan incorporar a los trabajos “un mayor número” de medios aéreos.

Por otro lado, la consellera ha trasladado a los alcaldes de los municipios afectados, tras mantener una reunión con ellos a las 19.00 horas de este viernes, la necesidad de mantener las medidas de confinamiento o evacuación adoptadas durante la próxima noche.

Finalmente, Elisa Núñez ha mostrado su “agradecimiento” a todos los efectivos que trabajan en la zona y ha hecho un llamamiento a los vecinos de los municipios afectados para que “mantengan la calma” y que sean “prudentes”.

“Que no intenten volver a sus hogares y permanezcan en el lugar en el que han sido reubicados hasta que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les indiquen que pueden hacerlo, porque de esa manera estamos evitando males mayores”, ha remarcado.

“No estable” pero sí “más tranquilo”

Por su parte, el director de extinción e inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, ha precisado que el fuego “no está estable” pero sí “más tranquilo” que en las últimas horas, y ha apuntado que se ha conseguido posicionar a personal “de manera segura” en los diferentes “frentes abiertos”.

Para el sábado se han convocado dos reuniones: una a las 10.00 horas con los alcaldes de los municipios afectados y otra a las 13.00 horas del Cecopi para valorar la situación en ese momento.

Paralelamente, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), que ha informado de que el teléfono '112 CV' ha recibido 182 casos asociados con el incendio, ha finalizado la emergencia situación 1 del PTECV por vientos y ha establecido la situación 0. En cuanto al Previfoc, se mantiene el nivel 3 del Plan Especial de Incendios Forestales, con riesgo extremo en toda la Comunitat Valenciana para el sábado.