Sagunto clama contra la ministra Ribera por visitar Almenara y olvidarse de las “playas sacrificadas” de Almardà, Corinto y Malvarrosa

El pasado sábado, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aprovechó su presencia en un acto en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó para visitar la playa de Almenara, donde destacó a través de sus redes sociales que las escolleras “son la primera intervención de la estrategia de protección del litoral de Castellón frente al cambio climático”. “Me ha encantado poder visitar la regeneración de la playa y conocer de cerca el resultado junto a la alcaldesa”, concluía en un mensaje publicado en redes sociales.

Costas destina 1.150 millones de euros a regenerar 16 playas valencianas con 12,4 millones de metros cúbicos de arena de la costa de Cullera

Las escolleras de Almenara son la primera intervención de la estrategia de protección del litoral de Castellón frente al cambio climático. Me ha encantado poder visitar la regeneración de la playa y conocer de cerca el resultado junto a la alcaldesa. pic.twitter.com/kz1yaiRK99 — Teresa Ribera 🌹 (@Teresaribera) 29 de abril de 2023

El alcalde de Sagunto, el también socialista Darío Moreno, aprovechó esta publicación para afearle a la ministra en una contestación en Twitter que no aprovechara esta visita para acudir también a las playas de Almardà, afectadas por las actuaciones que está llevando a cabo el ministerio en el municipio castellonense: “Ya visitó Almenara sin contar con Sagunto y ahora se repite el error”. “El Ministerio debe ser especialmente sensible a donde no se ha actuado. Sagunto espera su DIA y gestos de preocupación ante una situación de degradación”, replicaba Moreno a Ribera.

Desde la asociación de vecinos de Almardà, Corinto y Malvarrosa también han criticado que la titular de Transición Ecológica no visitara las “playas sacrificadas” del norte de Sagunto y Canet d'En Berenguer, que aseguran “han sufrido de lleno el impacto de la actuación de su ministerio en Almenara. Es inconcebible”, al tiempo que tildaban de “desafortunadas” las declaraciones de Ribera.

El colectivo vecinal considera que “no es correcto” hablar de estrategia frente al cambio climático “por provincias”. En este sentido, apuntan que el mar “no entiende de demarcaciones administrativas”, y que es precisamente esa “visión administrativa” del Ministerio “la que le ha llevado a llenar de espigones la playa de Almenara (Castellón) sin pensar que las del sur (situadas en la provincia de Valencia) iban a sufrir los efectos de dicha actuación”.

Así mismo, califican de “inaceptable” que el proyecto de regeneración de las playas de Almardà, Corinto, Malvarrosa y Canet d'En Berenguer, que debería haberse iniciado “inmediatamente después” del de Almenara, “está en paradero desconocido y que, incluso, haya desaparecido de la web del Ministerio”. También consideran “inconcebible” que, en su lugar, Transición Ecológica haya publicado un proyecto, “dotado con una ridícula cantidad de 44.209,23 euros, y que no tiene nada que ver con el proyecto inicial”.

Los vecinos creen que la situación es “límite. La costa española, y la de Valencia en particular, no se merecen esto”, y añaden que el cambio climático “está siendo utilizado como simple excusa para hacer y deshacer sin ningún control de gestión”. Por ello, exigen al departamento que dirige Transición Ecológica que acometa, por vía de urgencia, el proyecto integral de regeneración de las playas del norte de Sagunto y Canet d'En Berenguer.

Demandan que este proyecto no se limite a verter arena para “tapar las miserias”, sino que consista en una regeneración “integral, duradera y sostenible”, y recuerdan que España se está quedando “a la cola de Europa” en la gestión de su costa, lo que creen que es una actitud “suicida. Nos estamos jugando el futuro”.

El Ayuntamiento de Sagunto viene exigiendo desde hace tiempo al Gobierno actuaciones urgentes para reparar los daños provocados en las playas del norte por las actuaciones en Almenera, así como también la instalación de bioarrecifes sumergidos, sistemas de protección para la retención de los sedimentos, el aporte de arena para compensar la pérdida de material y la construcción de cordones dunares.