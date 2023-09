Miguel Soler: “Me parece impresentable que la directora de Personal Docente se ausentara de su despacho en pleno caos”

El socialista Miguel Soler (Valencia, 1954) ha sido durante los ocho años de Gobierno del Pacte del Botànic secretario autonómico de Educación. Gran conocedor de las interioridades del sistema público educativo, Soler ha vivido con perplejidad el caótico proceso de adjudicación de plazas en la nueva Conselleria de Educación, dirigida por el popular José Antonio Rovira.

“Es un signo de prepotencia, sectarismo y desconocimiento”, afirma en esta entrevista con elDiario.es.

¿Qué le ha parecido todo el proceso de adjudicación de plazas?

En un proceso en el que participa tanta gente siempre se produce algún tipo de error, bien sean informático o manual. La única fórmula de respuesta es estar allí, escuchar a todo el mundo y mirar siempre el procedimiento menos malo para el sistema educativo para poder actuar. Eso pasa todos los años. Desde el punto de vista técnico como político lo que no se puede hacer es entrar como elefante en cacharrería. Es un signo de prepotencia, sectarismo y desconocimiento.

¿Qué le parece que la nueva directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, se ausentara de su despacho en pleno caos?

Me parece, sinceramente, bastante impresentable. He confirmado, hablando con gente de allí, que a la anterior directora general la cesaron el viernes 28 de julio, ella fue ese viernes a recoger sus trastos personales y no estaba la nueva directora general. Fue el lunes, no sé el tiempo que estuvo, y ya no volvió hasta el 10 de agosto. En un proceso de esas características, y más cuando se produce un cambio de Gobierno, no es explicable que uno desaparezca. Una cosa es quien graba los datos [en la aplicación informática] y otra es quién toma las decisiones ante los problemas. No se puede entender que se produzca el cese en este caso y el nuevo nombramiento no aparezca. Y si tenía una historia personal imposible de resolver, que a cualquiera le puede pasar, creo que lo razonable hubiera sido que el conseller le pidiera a la anterior directora general de Personal que, si no le importaba, continuara hasta el 10 de agosto. Estoy absolutamente convencido que hubiera aceptado.

¿Cómo fue el proceso de traspaso de carteras?

Al día siguiente de perder las elecciones, tuvimos una reunión la consellera [Raquel Tamarit] y yo con los directores generales para organizar todo el procedimiento. Se pidió a cada dirección general un informe en el que constara toda la normativa en tramitación, el tema del inicio del curso y la ejecución presupuestaria. Las diferentes direcciones generales prepararon el informe. Personal, como tenía más procesos en marcha, lo entregó unos días después. Lo normal es tener una reunión con la persona que estaba ocupando tu puesto. Yo la tuve de varias horas con el anterior secretario autonómico en 2015. Le llamé, me senté con él y estuvimos toda una mañana hablando y comentando qué cosas consideraba él que estaban pendientes y cómo funcionaban las direcciones generales.

¿Y este año cómo ha sido?

Este año no se ha producido. En ninguna de las siete direcciones generales de la secretaría autonómica de Educación se ha producida ninguna reunión con los sucesores. Únicamente, la directora general de Personal se reunió 10 minutos con el nuevo secretario autonómico de Educación. Pero creo que al decir 10 minutos, ya dice bastante... No es una cifra aproximada. El día de traspaso de carteras, la directora general de Personal le dijo al conseller que cuando quisieran se sentaban y no le dijeron nada hasta el 26 de julio. Ese día la llamó el nuevo secretario autonómico, se sentó con ella 10 minutos; el 28 fue cesada, recogió sus papeles igual que el resto de directores generales y ninguno de ellos ha tenido ningún contacto. Dudamos que sea producto de la casualidad, ha sido una actitud que no entendemos, no lo había vivido nunca. Creo que no es razonable que te incorpores a un lugar de trabajo de una entidad y un volumen como es una Conselleria de Educación y que no te sientes con el anterior responsable para conocer en vivo y en directo las cosas.

El conseller de Educación afirma que la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación pidió en 2020 actualizar la aplicación informática de las plantillas docentes y que ustedes desestimaron la petición. ¿Qué opina?

Si el informe existe no lo sé, porque yo nunca lo he visto. Lo que sí que puedo asegurar con rotundidad es que nunca se ha producido una respuesta de Educación diciendo que no. Ese programa informático tan antiguo, de 1999, hasta 2015 pasaron 16 años y desde que se comenzó. aplicar la adjudicación telemática, tampoco se actualizó. ¿Por qué ha funcionado del 2015 al 2023 el mismo programa obsoleto?

También sostiene que el proceso de este año era más complejo. ¿Qué responde usted?

Era un poco más complejo. Simplemente introducía dos colectivos nuevos en cambio de situación administrativa: los que habían participado en el proceso de estabilización (interinos que pasan a ser funcionarios de carrera) y los profesores técnicos de Formación Profesional. Son dos novedades. ¿Que eso complica un poco más el proceso? Sí, pero estaba preparado. Son excusas de mal pagador. Las fechas que han dado son radicalmente falsas, han hablado de la publicación de listas definitivas pero uno no trabaja en la planificación informática con listas definitivas, trabaja con conceptos. El listado del proceso de estabilización estaba acabado el 4 de julio; el listado de profesores técnicos de Formación Profesional, el 11 de julio, y la lista de interinos ya definitiva, el 17 de julio. La lista de las oposiciones estaba prácticamente entera, menos un tribunal de catedráticos de música que era el único que faltaba, alrededor del 25 de julio, y como ese tribunal costó más, se fue al 28 o 29 y se publicó el 30. La gente, ni en Personal ni en Informática, no empieza a trabajar con listas definitivas. Si el 4 de julio, ya tienes todo el proceso de estabilización hecho, lo único que falta son las reclamaciones, que normalmente después se introducen a mano, para entendernos.

Está claro que en un colectivo tan grande siempre se producen errores, aunque la aplicación informática sea súper moderna porque la misma persona que graba los datos se puede equivocar. Lo que pedimos los ciudadanos a la Administración es que, cuando se produce un error, la gente esté en su lugar de trabajo, analice cómo resolverlo y lo resuelva. No que se dedique a decir que lo malo lo hicieron los anteriores o que la culpa la tienen otros servicios.

¿Qué opina sobre la acusación del conseller sobre el supuesto abandono de sus puestos de determinados funcionarios?

Es curioso que el conseller diga: tenían derecho a pedir el cese a petición propia pero vamos a llevarlo a la Abogacía. ¿La Abogacía va a hacer ahora una valoración ética? Vamos a pedir la petición de informe y la respuesta de la Abogacía. Evidentemente, no tiene sentido.

¿Cree que sobran profesores, tal como afirmó el conseller Rovira?

Es la primera vez en la historia que conozco a un conseller de Educación que dice que sobran profes. Creo que es bastante evidentemente te que los servicios públicos hay que dimensionarlos bien pero es una barbaridad conceptual, no política, pensar que en un centro sobra profesorado. Hay unanimidad en todos los sectores sociales de que hay que reducir la ratio en cuanto al número de alumnos por aula.

¿Qué le parece el informe que anunció el conseller sobre las plantillas?

Hemos aumentado 16.000 profesores en ocho años [de Gobierno del Pacte del Botànic] y la nueva orden de plantillas suponía unos 3.000 para este año y unos 2.000 para el año que viene. Consideramos que es necesario para mejorar la calidad de la Educación y la atención al alumnado. No conozco ningún centro que tenga exceso de profesorado. En cambio, sí que conozco algún centro que requiere apoyo específico porque tiene unas características determinadas que requieren una atención mayor.

Ese tipo de declaraciones creo que son definitorias de en qué posición llega uno a la Conselleria de Educación. Pero no hay que olvidar que al día siguiente dijo que iba a hacer un estudio minucioso de la concertada porque se habían producido agravios en el sentido de que se les había maltratado en términos comparativos con la pública. Para eso va a hacer un estudio pero para la pública ya, de entrada, dijo que sobraba profesorado. Si afirma que hay institutos que no saben qué hacer con el profesorado, que diga el nombre de uno. Porque, si no, estará demostrando de nuevo que está mintiendo.