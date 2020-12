Mónica Oltra sobre los estudiantes que han vuelto a hacer una fiesta ilegal en el Galileo Galilei: "les tiene que caer un paquete muy gordo"

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra ha cargado duramente contra las cerca de 200 personas que participaron en una fiesta ilegal en el Colegio Mayor Galileo Galilei de València, y en la cual tuvo que intervenir la policía para disolverla: "les tiene que caer un paquete muy gordo".

Así se expresaba en la entrevista concedida este domingo en el programa 'Liarla Pardo' de la Sexta, cuando preguntada por las medidas que tomará el Gobierno valenciano por la reiteración en este centro de la celebración de fiestas que vulneran la normativa anticovid, Oltra afirmaba que "por la parte que a mi me toca las consecuencias tienen que ser a la altura de la gravedad de los hechos".

Pero la vicepresidenta además ha ido más allá afirmando lo que ha sucedido en esta residencia privada que se encuentra dentro del campus de la Universitat Politécnica de València: "no se trata de un problema de ignorancia, es un problema de clasismo, es un problema de creerse por encima del resto de la sociedad", y resumía afirmando que "como yo soy niño de papa y mi papá pagará la multa, pues yo hago lo que quiero y me creo por encima de las circunstancias y de la situación, aunque luego me vaya en Navidad a mi casa y enferme mi abuelita y se muera [...] pero igual se muere la abuelita de otro".

Esta reincidencia en la vulneración de la normativa anticovid se produce después de que a principios del mes de octubre ya se tuvo que cerrar la UPV, con más de 25.000 alumnos, por otra fiesta similar en la que se produjo un brote de más de un centenar de positivos y el confinamiento de la misma residencia Galileo Galilei.