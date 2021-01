Mónica Oltra sobre la polémica vacunación de algunos alcaldes valencianos: "Nadie se puede saltar la cola. Aquí no sobran vacunas, faltan"

"Aquí no sobran vacunas, faltan". Así de contundente se ha mostrado la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, al ser preguntada sobre la polémica vacunación de varios alcaldes valencianos a quienes no les correspondía por no pertenecer al sector de población seleccionado en la primera fase: "Nadie se puede saltar la cola, y eso vale para todo el mundo. Todos nos vacunaremos cuando toque".

Se trata de los casos conocidos esta semana de los alcaldes socialistas del El Verger y Els Poblets (Alicante), a quienes se les inyectó la primera dosis porque "sobraban" en su ambulatorio, y del primer edil de Rafelbunyol, el también socialista Fran López, quien se la puso porque ha asegurado a EFE que se la ofrecieron.

En opinión de Oltra, lo sucedido en estos casos "no tiene ninguna explicación ni justificación. No puedo entenderlo y por eso se va a investigar", ya que ha incidido en que en esos municipios "estoy segura de que había personas mayores de riesgo a las que se podía haber vacunado".

El objetivo del plan de vacunación, ha recordado la portavoz del Gobierno valenciano, es "frenar la mortalidad y los contagios". Por ello, la primera fase está destinada a los colectivos más vulnerables -personas mayores, comenzando por las residencias por cuestiones de edad, patologías previas y situación de dependencia- y a los profesionales sanitarios y sociosanitarios que están en primera línea. "A partir de ahí, se entrará en la segunda fase", ha dicho Oltra, quien ha insistido en quien no cumpla esos parámetros "debe esperar". "Es la secuencia que debe cumplir todo el mundo para asegurar la equidad en la distribución de la vacuna".

La Conselleria de Sanidad ha abierto una investigación porque, tal y como aseguró la titular del ramo, Ana Barceló, no se va a permitir "ninguna alteración" en el proceso de vacunación, y la propia Oltra ha explicado que su departamento, Igualdad y Políticas Inclusivas, también va a abrir una investigación para conocer por qué se ha permitido el acceso a las residencias a personas ajenas a las plantillas o los proveedores en la actual situación: "Cuando sepamos qué ha pasado, se actuará".

Reparto flexible de las vacunas

La vicepresidenta valenciana también ha defendido la aplicación de un criterio "flexible" en el reparto de las vacunas entre las comunidades autónomas, tal y como ya ha reivindicado el president Ximo Puig. "Se debe favorecer la inmunización lo más rápido posible, siguiendo los criterios de igualdad y equidad, y si hay territorios que están agotando vacunas mientras otros tienen las neveras llenas, es de sentido común vacunar a una mayor cantidad de españoles".

"Si nosotros tuviéramos 60.000 vacunas en la nevera y nos llegaran otras 30.000 y, por ejemplo, Asturias necesita más dosis, por qué no se podrían distribuir de otro modo, siempre manteniendo un mínimo de 'stock' necesario para paliar cualquier contingencia que pudiera surgir", ha apuntado Oltra, quien ha insistido en que "se trata de tener al máximo número de gente vacunada, porque se es más eficaz cuando se ponen más vacunas". El Gobierno valenciano insistirá en su propuesta en el consejo interterritorial de Sanidad, "siempre sin alterar el plan de vacunación".

La próxima semana se comenzarán a aplicar las segundas dosis a quienes recibieron la vacuna hace tres semanas.